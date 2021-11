Gaia Gozzi: avete mai visto la mamma? Sembrano sorelle | Giovane e bellissima

By

Una bellezza che non poteva passare inosservata sul piccolo schermo quella di Gaia Gozzi. La cantante deve tutto ai suoi geni: la sua mamma, infatti, è bella proprio come lei anche se i loro colori sono del tutto differenti.

L’ex vincitrice di Amici continua a spopolare nel mondo della musica e dei social grazie alle sue hit e ai suoi post. Gaia Gozzi collezioni like e commenti in quantità!

La pupilla di Maria De Filippi è in continua crescita professionale e mira sempre più in alto. Ma sapete che esteticamente somiglia molto alla sua mamma? Le due hanno lo stesso sorriso ma colori estremamente diversi.

Gaia Gozzi, avete mai visto sua mamma? Incantevole come lei

La mamma di Gaia Gozzi è molto giovane ed è per questo che quando è apparsa nei suoi video sui social o nei suoi post, qualcuno ha pensato che si trattasse di sua sorella più che di sua mamma.

La donna ha influenzato molto la carriera e lo stile della figlia. Chega, il singolo di Gaia di maggior successo, è proprio una canzone ispirata alla sua vita ed è scritta e cantata infatti nella lingua della made, Luciana Piza Toledo.

Sembra giovanissima Luciana: oggi la donna ha 50 anni e ha altre due figlie. L’arte scorre anche nelle sue vene: a dona è un’ex ballerina di danza classica e contemporanea.

La mamma di Gaia, una bellezza brasiliana

Gaia e sua mamma vivono molto lontane l’una dall’altra, la famiglia è a Mantova e lei quando riesce vola in Brasile per non dimenticare le sue origini.gaiai

Il papà, Cristiano, è meno noto ai fan della cantante perché di lui ad Amici non si è sentito mai parlare. I suoi genitori sono molto orgogliosi di lei e felici per il successo ottenuto.

Gaia ha lottato per realizzare il suo sogno di diventare una cantante e per non pesare sui suoi genitori Gaia ha deciso di lasciare casa giovanissima e mantenersi da sola.