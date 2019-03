Francesco Renga – L’altra metà: tracklist del nuovo album

A due anni quasi esatti di distanza da Scriverò il tuo nome, che debuttò direttamente in vetta alle classifiche di vendita, è in arrivo l’ottavo album in studio del cantautore friulano Francesco Renga che si intitola L’altra metà, in vendita nel classico CD, in vinile e download digitale. I titoli delle canzoni.

Anticipato dal brano sanremese Aspetto che torni, scritto dall’interprete con la collaborazione di Bungaro, Cesare Chiodo e Rakele, e da L’Odore del Caffè, scritto a quattro mani con Ultimo, piazzatosi al secondo posto al Festival, l’attesissimo progetto include ulteriori dieci tracce inedite tutte da scoprire.





Dopo l’uscita del disco, il cantautore bresciano d’adozione, si esibirà all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina, ma il prossimo autunno prenderà il via la tournée vera e propria a supporto dell’album. Date e biglietti su TicketOne.

Francesco Renga – L’altra metà tracklist

Aspetto che torni 3:09 [Video] L’unica risposta 3:29 Bacon 2:43 Finire anche noi 3:25 L’odore del caffè 3:52 Meglio di notte 2:58 Dentro ogni sbaglio commesso 2:48 Improvvisamente 3:22 Sbaglio perfetto 2:39 Prima o poi 3:32 L’amore del mostro 3:45 Oltre 3:17