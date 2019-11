Francesco Guccini – Natale a Pavana: audio e testo della nuova canzone

Natale a Pavana è una nuova canzone del cantautore Francesco Guccini, che apre l’album “Note di viaggio – Capitolo 1: venite avanti”, l’unica traccia inedita dell’opera, alla cui realizzazione han preso parte importanti artisti come Elisa, Nina Zilli, Carmen Consoli, Samuele Bersani, Manuel Agnelli, Ligabue, Francesco Gabbani ed Elisa, che hanno cantato cover di questo immenso artista, che con questo pezzo ha quindi rotto il silenzio iniziato nel 2017.

Il testo e l’audio dell’inedito, scritto di suo pugno e prodotto da Mauro Pagani, che ha realizzato musica e parte del citato album tributo al cantautore emiliano, che in quest’occasione canta in dialetto pavanese, parlato nel paese dell’Appennino tosco-emiliano dove vive Guccini.

Francesco Guccini – Natale a Pavana testo

Del volte i m’arcordo quí Nadali

(quand’i ero un bambin):

la sfrúmmia del vacanze, dla valígia

al sconsummo dla strada a la stazion

a pée, ma alora a s’ caminava verodío

e me babbo davanti con al peso emíemémadre‘ddré

(“Modna, stazion ‘d Modna”).

E ‘na zízzola, maremma can, col braghe corte

e ‘na nebbia ch’a t’inzupava al córe

e t’a l’ stricava per avertase

quando ‘d sovr’al colle l’aparizion dla Madonna su a San Lucca

a t’ disgeva ch’l’era ariva’ Bologgna.

(Babbo, perché noialtri a ‘n se sta ed ca’ a Bologgna? Eee, magara!)





E po’ piazale Ovest

ghiggne e chiàccare con vosgi che col treno

ed colpo già i m’ portavan’ su i mée monti

el sudava al vapore e quando ed rado

lascia’ cl’altra stazion

s’entrava in galería

al fummo a s’inflitrava int al vagon

e a l’ rempiva i polmon

e s’a t’ sopiavi al naso

l’era móccio e carbon.

E neve

tanta neve

bianca e fina

e neve, tanta neve, tanta neve

fin a la Venturina.

d’ed d’là dal fiumme a i era

al monte dla mé Pavna

la sóo magia

e la mé forza e la mé fantasia.

E giò dal treno Ziarina la c’aspettava

l’era anda’ a comprare l’anguilla dla vigília

Ziarina disgeva: “via, via, ch’l’è belle buíio!”

per Nadale la notte la vén presto

e via che ‘d strada, tanta

a i né ancora da fare

a pée, ma l’era tutt’un caminare

che la strada belle fatta tante volte

fra dóo montaggne ‘d neve.

E in ca’ i i’eren tutti

Nonnamabília a i era,

Ziorico, Nonnopietro, Ziateresa

con i taselli ‘d tavole ‘d castaggno

e i sacchi amontina’ lí’d fianco a i muri

e l’acqua ch’la scoreva dal botaccio

per far andar el masg’ne

per tridare el castaggne e robbanera

frumento e formenton

che gran savore ‘d bón!





L’era, l’era ca’ mia,

i ero torna’ a ca’ mia

al me fiumme

ai mée monti

al mé mondo

e Modna e la só torre

l’eran armaste un soggno

soltanto un brutto sogno

che al Limentra

con la piéna d’inverno

a l’portava via.

L’era, l’era ca’ mia,

i ero torna’ a ca’ mia

al me fiumme

ai mée monti

al mé mondo

e Modna e la só torre

l’eran armaste un soggno

che al Limentra

a l’portava via.





