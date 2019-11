Carmen Consoli – Scirocco: audio e testo della cover di Francesco Guccini

Carmen Consoli canta Francesco Guccini con la cover di Scirocco, inserita nell’album omaggio Note di viaggio – Capitolo 1: venite avanti, rilasciato il 15 novembre 2019. All’interno del disco, acquistabile anche su Amazon nel classico CD e in doppio vinile, dodici canzoni del cantautore modenese classe 1940, reinterpretate da artisti come Malika Ayane, Giuliano Sangiorgi, Brunori Sas, Nina Zilli, Ligabue ed Elisa. Una di esse è inedita e viene interpretata dallo stesso Guccini, vale a dire la track d’apertura Natale A Pavana.

La cantautrice siciliana, reinterpreta invece questo bel brano (il testo e l’audio) scritto dallo stesso Guccini, originariamente inserito nel tredicesimo album in studio Signora Bovary (1987), il cui titolo riprendeva quello del celebre romanzo Madame Bovary di Gustave Flaubert. La traccia, la quarta di Note di Viaggio, è stata prodotta da Mauro Pagani e Carlo ‘Flaco’ Biondini.

Carmen Consoli – Scirocco testo

Ricordi le strade erano piene di quel lucido scirocco

che trasforma la realtà abusata e la rende irreale

sembravano alzarsi le torri in un largo gesto barocco

e in via dei Giudei volavan velieri come in un porto canale.

Tu dietro al vetro di un bar impersonale

seduto a un tavolo da poeta francese

con la tua solita faccia aperta ai dubbi

e un po’ di rosso routine dentro al bicchiere

pensai di entrare per stare assieme a bere

e a chiaccherare di nubi.





Ma lei arrivò affrettata

danzando nella rosa

di un abito di percalle

che le fasciava i fianchi

e cominciò a parlare ed ordinò qualcosa

mentre nel cielo rinnovato

correvano le nubi a branchi

e le lacrime si aggiunsero al latte di quel tè

e le mani disegnavano sogni e certezze

ma io sapevo come ti sentivi schiacciato

fra lei e quell’ altra che non sapevi lasciare,

tra i tuoi due figli e l’ una e l’ altra morale

come sembravi inchiodato.

Lei si alzò

con un gesto finale

poi andò via

senza voltarsi indietro

mentre… quel vento la riempiva

di ricordi impossibili

di confusione e immagini.

Lui restò…

come chi non sa proprio cosa fare

cercando ancora…

chissà quale soluzione

ma è meglio poi…

un giorno solo…

da ricordare

che ricadere…

in una nuova realtà sempre identica.





Ora non so davvero

dove lei sia finita

se ha partorito un figlio

o come inventa l’essere

lui abita da solo

e divide la vita

tra il lavoro, versi inutili

e la routine di un bicchiere

soffiasse davvero

quel vento di scirocco

e arrivasse ogni giorno

per spingerci a guardare

dietro alla faccia abusata delle cose

nei labirinti oscuri della case

dietro allo specchio segreto di ogni viso

dentro… di… noi.





