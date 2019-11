Elisa – Auschwitz: audio e testo della cover di Francesco Guccini

Anche Elisa Toffoli canta Francesco Guccini sulle note di Auschwitz per l’album omaggio Note di viaggio – Capitolo 1: venite avanti, negli scaffali dei negozi da venerdì 15 novembre 2019.

Auschwitz (il testo e l’audio), è sicuramente una delle canzoni più tristi ma anche più famose del cantautore, che come si evince facilmente dal titolo, qui ha esaminato il tema dell’olocausto, che ha mietuto milioni di vittime innocenti, morte solo perché “colpevoli” di essere ebree.

Quando l’artista ha proposto a Elisa di cantare questa canzone, senza esitazione la cantautrice ha risposto di si, anche perché questa immensa tragedia ha coinvolto anche la sua famiglia: suo nonno è infatti stato prigioniero in un campo. Tutte le volte che, con la sua meravigliosa voce, Elisa ha cantato questo significativo pezzo, si è commossa, e questi sentimenti hanno fatto si che la sua interpretazione risultasse veramente genuina, intensa ed emotiva, proprio come voleva Francesco.

Son morto… con altri cento

Son morto… ch’ero bambino

Passato… per il camino

E adesso… sono nel vento

E adesso… sono nel vento.

Ad Auschwitz… c’era la neve

Il fumo… saliva lento

Nel freddo… giorno d’inverno

E adesso… sono nel vento

E adesso… sono nel vento.





Ad Auschwitz… tante persone

Ma un solo… grande silenzio

È strano, non riesco ancora

A sorridere… qui nel vento

A sorridere… qui nel vento.

Ah-ah-ah…

Io chiedo… come può un uomo

Uccidere… un suo fratello

Eppure… siamo a milioni

In polvere… qui nel vento

In polvere… qui nel vento.





Ancora… tuona il cannone

Ancora… non è contento

Di sangue… la belva umana

E ancora… ci porta il vento

E ancora… ci porta il vento.

Io chiedo… quando sarà

Che l’uomo… potrà imparare

A vivere… senza ammazzare

E il vento… si poserà

E il vento… si poserà.





