Francesco Gabbani e la confessione sull’ultima volta che ha pianto:”non me ne vergogno”

Francesco Gabbani ha confessato quando è stata l’ultima volta che ha pianto. Ecco cosa ha detto.

Francesco Gabbani è un cantautore e polistrumentista italiano nato a Carrara nel 1982. Si avvicina al mondo musicale grazie alla sua famiglia proprietaria di un negozio di strumenti musicali.

All’età di quattro anni comincia a suonare la batteria e a nove la chitarra per poi passare al pianoforte e al basso, iniziando la sua carriera come fonico e tecnico di palco per poi cominciare a suonare come musicista nel genere blues, funk e jazz.

Francesco Gabbani: ecco l’ultima volta che ha pianto

A diciotto anni, prima ancora di diplomarsi, firma un contratto discografico registrando un album prodotto dai Planet Funk con il progetto musicale Trikobalto.

Il gruppo esordisce in vari programmi musicali con i video delle loro canzoni venendo in seguito invitati ad esibirsi sui palchi di prestigiosi eventi canori come l’Heineken Jammin’ Festival, serate di Rock TV e aprendo i concerti italiani degli Oasis.

Dopo il primo album arriva il secondo e diventano supporter dell’unica data italiana degli Stereophonics e sono ospiti del Palafiori di Sanremo durante il Festival di Sanremo 2010.

Subito dopo questo evento, in primavera Gabbani lascia il gruppo per intraprendere una carriera da solista.

Dopo aver inciso alcuni brani di cui alcuni diventano colonna sonora del film di Mirca Viola, L’amore fa male, pubblica il suo primo album di inediti intitolato Greitist Iz.

Nel 2015 si presenta a Sanremo Giovani con il brano Amen, che viene ammesso nella gara delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2016 dove ne esce vincitore ottenendo anche il Premio della Critica Mia Martini, il Premio Sergio Bardotti e il Premio Luttazzi.

Dopo la vittoria Sanremese e la pubblicazione del suo secondo album, scrive la colonna sonora del film Poveri ma Ricchi e nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo, questa volta nella categoria Big, con il brano Occidentali’s Karma vincendo la kermesse, diventando il primo e unico artista ad aver vinto in entrambe le categorie in due anni consecutivi.

La rivelazione di Gabbani

Gabbani, grazie alla vittoria sanremese, rappresenta con il medesimo brano l’Italia all’Eurovision Song Contest 2017, classificandosi al sesto posto.

Nel 2020 si ripresenta al Festival di Sanremo con il brano Viceversa, classificandosi al secondo posto.

A settembre 2021 collabora con la Rai per la serie Un professore con il singolo Spazio Tempo.

In un’intervista Francesco Gabbani ha ammesso di essere un “sensibilone” e di aver pianto l’ultima volta dopo aver visto un film che lo ha commosso.

Nel 2022 Gabbani si esibirà in due concerti a Milano e a Roma il 6 e l’8 maggio.