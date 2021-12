Amici 2021, ufficializzata la data dell’inizio del serale: ecco quando sarà

By

La ventunesima edizione di Amici ha una data per quanto riguarda l’inizio del serale. Ecco quando sarà.

Amici di Maria De Filippi è un talent, condotto da Maria De Filippi, che vede sfidarsi alcuni allievi nella disciplina del canto e del ballo per arrivare dopo la fase iniziale ad entrare in quella del serale e a vincere l’intero programma.

Nato nel 2001 sotto il nome di Saranno Famosi, a metà della sua seconda edizioni cambia nome in Amici di Maria De Filippi, per questioni legali legate ai diritti d’autore dell’omonima serie televisiva.

Amici 2021: ecco la data dell’inizio del serale

Il talent prevede la partecipazione di un totale numero di alunni, che di anno in anno cambia, dai 16 ai 30 anni (nelle precedenti edizioni erano ammessi soltanto ragazzi dai 18 ai 26 anni), che devono settimana dopo settimana dimostrare ai propri docenti di meritare il banco nella loro disciplina.

Nei primi anni erano tante le materie all’interno del programma, ma da qualche anno sono rimaste soltanto due, quella del canto e quella della danza, escludendo così discipline come la recitazione che ha persistito fino alla nona edizione, la ginnastica artistica e la conduzione televisiva.

Molti alunni dei precedenti anni, sono diventati dei famosissimi cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo. Altri invece, specialmente i ballerini, sono diventati professionisti all’interno del talent, rimanendo legati alla trasmissione.

Attualmente a ricoprire il ruolo di docenti per il canto ci sono Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Quest’ultima avendo lo scorso anno ricoperto il ruolo di docente di danza diventa la prima professoressa ad aver presenziato in entrambe le discipline.

Per quanto riguarda la danza invece, in questa edizione ci sono Veronica Peparini, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Quest’ultima è attualmente la docente più “anziana” della trasmissione in quanto professoressa di danza classica dalla terza edizione.

La fase serale

La ventunesima edizione di Amici ha avuto il via il 19 settembre 2021 e in pochi mesi molti allievi hanno conquistato il cuore degli spettatori.

La fase più importante del programma è quella del serale, dove settimana dopo settimana gli allievi devono cercare di non farsi eliminare durante la puntata arrivando così alla finalissima.

Per quanto riguarda l’attuale edizione è stata annunciata la data d’inizio del serale che avrà il via sabato 19 marzo 2022.

Pertanto, ci sono ancora quasi tre mesi prima di questa data, e molte cose possono ancora cambiare all’interno della scuola. Di conseguenza i cantanti e i ballerini di questa edizione, dovranno ancora faticare per mantenere il proprio banco e ottenere così un posto per il serale.

