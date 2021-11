Dove abita Harry Styles? La meravigliosa villa dell’ex membro dei 1D

Harry Styles è uno dei cantanti britannici, famoso a livello internazionale, più amati del mondo musicale. Grazie alla sua ironia e alle sue doti vocali è uno dei giovani talenti più in voga negli ultimi anni. Ma avete mai visto la sua stupenda dimora? Un vero e proprio gioiello.

Harry Styles e la casa da sogno

Harry Edward Styles, è un cantautore di successo, icona di moda e attivista per i diritti LGBTQ+, dichiarando più volte che l’essere umano non deve avere etichette sessuali e non esprimendosi mai riguardo il suo orientamento, lasciando i fan e la stampa sempre nell’ambiguità.

Classe 1994, nato nel Worcestershire a Redditch, ma cresciuto nel Chesire a Holmes Chapel, minore di due figli, dopo la separazione dei genitori lavora in una panetteria di Holmes Chapel prima di partecipare ad X Factor.

In questo talent, si presenta come solista alle audizioni della settima stagione della versione britannica. Superati i provini iniziali, non riesce ad entrare nella categoria “ragazzi” ma grazie all’idea di Nicole Scherzinger e Simon Cowell, fu riunito assieme ad altri provinanti che come lui non avevano superato il provino in una boyband ammettendoli alla competizione canora nella categoria “gruppi” sotto il nome di One Direction, arrivando al terzo posto senza mai andare al balottaggio dietro Rebecca Ferguson e Matt Cardle.

Il gruppo formato da Harry Styles assieme a Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan, ottiene fin da subito un notevole successo arrivando ai primi posti delle classifiche mondiali con i loro singoli e i loro album, diventando un vero e proprio fenomeno musicale paragonabile ad altre boyband precedenti come i Take That e i BackStreet Boys.

Contemporaneamente alla carriera con la band, debutta come solista con il brano Don’t Let me go, per poi diventare autore per altri cantanti prestando il suo volto per il film Dunkirk di Christopher Nolan che dichiara di averlo scelto non per la sua popolarità ma per il suo potenziale.

Nel 2016 firma un contratto da solista con la Colombia Records ed esordisce nel 2017 con il suo primo singolo da solista Sign of the time che lo consacra come uno dei cantautori internazionali più interessanti e bravi della nuova era.

La dimora dell’ex One Direction

Harry Styles vive a nord della capitale inglese, ad Hampstead, zona nota per essere una delle parti più benestanti della città.

L’artista vive in una villa di 213,68 metri quadrati, acquistata nel 2012 per la cifra di 2,95 milioni di sterline.

La casa è formata da quattro camere da letto, tre bagni e tre sale ricevimento. A loro si aggiungono un parcheggio sotterraneo che contiene la collezione di automobili sportive del cantautore e tre zone living tutte diverse da loro arredate con pezzi di design molto costosi.