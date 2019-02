Federica Carta – Popcorn è il nuovo album: tracklist e info

Il 15 febbraio 2019 esce il terzo album in studio di Federica Carta che si intitola Popcorn, atteso progetto che arriva a 10 mesi dall’ultima fatica discografica Molto più di un film, che debuttò in quarta posizione nella classifica dei dischi più venduti nella penisola.

L’album è in pre-order su Amazon e Spotify e tra non molto lo sarà anche in digital download su iTunes e le altre piattaforme digitali.

Anticipato da Mondovisione e dal brano sanremese Senza farlo apposta, insieme al rapper Shade (scritto da quest’ultimo con la collaborazione di Jacopo Ettore – Musica di Giacomo Roggia), l’album è formato da altrte cinque tracce, tra le quali la versione acustica di Dove sei (testo di Daniele Conti e Federica Carta – musica di Federico Fabiano e Niccolò Verrienti).





Le altre 4 tracce sono invece totalmente inedite e tra poche ore i fan della cantautrice romana, ex allieva nella scuola di Amici, potranno finalmente ascoltarle.

Federica Carta – Popcorn tracklist

Lo trovi su Amazon: Audio CD – Download – Download su iTunes – Audio: pre-save su Spotify

Senza farlo apposta (con Shade) – 3:35 [Video] Popcorn Raro Io so aspettare Quando l’amore chiama Dove sei (Acoustic Version) – 3:14 Mondovisione – 3:33 [Video]