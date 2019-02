Michael Bublé: audio, testo e traduzione del nuovo singolo Forever Now

Forever Now è il titolo del nuovo singolo del cantautore Michael Bublé, estratto dal decimo album in studio “Love”, uscito il 16 novembre 2018 e entrato direttamente nella top five della classifica di vendite in Italia, ma il disco è stato certificato Platino in Canada e Oro in Ungheria, Spagna e UK.

Dopo la splendida “When I Fall in Love” e “Love You Anymore”, il cantante canadese torna in radio con questa tenera canzone, on air da giovedì 14 febbraio 2019, nella settimana dedicata agli innamorati e al giorno di San Valentino.

Scritto dall’interprete con la collaborazione di Tom Jackson, Ryan Lerman & Alan Chang, il brano celebra l’amore, questa volta nei confronti del proprio figlio.

E’ sinteticaente questo il significato di questo pezzo, caratterizzato da parole veramente dolcissime, che eprimono tutto l’amore che un genitore possa provare per i propri figli.

Forever Now – Michael Bublé – Traduzione

[Strofa 1]

Ti ho appena incontrata

Sembra ieri

Hai aperto i tuoi occhi

E ho riconosciuto il tuo viso

Sai che sei quella che stavamo aspettando

Ti terremo al sicuro

La prima volta ti ho tenuta fra le mie braccia

Sapevo che ti avrei amata fin dall’inizio

[Strofa 2]

Ti rimbocco le coperte la notte

Un altro giorno è passato

Ogni settimana trascorre un po’ più rapidamente della precedente

Non è passato molto tempo da quando

Camminavamo insieme e mi stringesti la mano

E ora stai diventando troppo grande per volere questo

Ma spero capirai sempre

[Ritornello 1]

Che ti farò sempre sentire importante

E non ti deluderò mai

Qualunque cosa tu faccia

Sarò sempre fiero di te

Ti amerò per sempre

[Strofa 3]

Attraverso le tue orecchie sento

Attraverso i tuoi occhi vedo

Un mondo pieno di magia

Pieno di possibilità

Sai più di chiunque altro quanto dura possa essere la vita

Ma hai così tanta forza dentro di te

Una forza che mi auguro non avrai mai bisogno

[Ritornello 2]

E ti farò sempre sentire importante

E non ti deluderò mai

Il tempo vola

Spero capirai che io

Ti amerò per sempre

[Ponte]

Io sarò sempre qui

Ti tirerò sempre su di morale

Sarò sempre dalla tua parte

Non sarai mai sola





[Ritornello 1]

Che ti farò sempre sentire importante

No, non ti deluderò mai

Qualunque cosa tu faccia

Sarò sempre fiero di te

Ti amerò per sempre

[Conclusione]

Ti amerò per sempre

Forever Now Testo

[Verse 1]

I just met you

It seems like yesterday

You opened up your eyes

And I recognized your face

You know that you’re the one that we’ve been waiting for

We’re gonna keep you safe

First time I held you in my arms

I knew I’d love you all the way

[Verse 2]

I tuck you in at night

Another day has passed

Every week goes by a little faster than the last

It wasn’t so long ago

We walked together and you held my hand

And now you’re getting too big to want to

But I hope you’ll always understand

[Chorus 1]

That I’m always gonna lift you up

And I’m never gonna let you down

No matter what you do

I’m forever proud of you

I love you forever now

[Verse 3]

Through your ears I hear it

Through your eyes I see

A world full of magic

Full of possibilities

You know as well as anybody how tough this life can be

But you’ve got so much strength inside you

A strengh I pray you’ll never need

[Chorus 2]

And I’m always gonna lift you up

And I’m never gonna let you down

Time flies by

I hope you realize that I

Love you forever now

[Bridge]

I’m always gonna be right here

I’ll always gonna cheer you up

I’m always gonna have your back

You’re never gonna be alone

[Chorus 1]

And I’m always gonna lift you up

No, I’m never gonna let you down

No matter what you do

I’m forever proud of you

I love you forever now

[Outro]

I love you forever now





