Rayan Seventeen17 – Favole: audio e testo del nuovo singolo

Favole è un singolo di Rayan Seventeen17, al secolo Rayan Ramfar, pubblicato il 17 dicembre 2020 su Hokuto Empire: ascolta e leggi il testo della nuova canzone, scritta a quattro mani con Paolo Paone e prodotta da quest’ultimo.

Questa energica release dell’artista pop punk bolognese classe 1996, la quarta del 2020 dopo “Sabbie Mobili”, “Se il Paradiso non Esiste”, e “Felice a Metà”, è molto profonda e caratterizzata da un sound fresco e accattivante e un ritornello molto orecchiabile.

In questa canzone autobiografica, Rayan racconta sé stesso, vale a dire le sue insicurezze e le storie che lo hanno segnato per sempre, e manifesta le proprie difficoltà a vivere una realtà che non lo soddisfa e che lo fa soffrire, facendolo entrare in depressione.

«Il brano è come un grido, una richiesta d’aiuto di una persona stanca di colmare i suoi vuoti con dei lieto fine immaginari, che la rendono tristemente dissociata da una realtà troppo straziante da sopportare.» ha affermato Rayan.

Favole Testo Rayan Seventeen17

Questo malessere che ho dentro, indelebile

Stella cadente che fa finta di splendere

Potrei combattere ma scelgo di cedere

Guardami spegnere il mondo perché la realtà non mi va

Muoio come i narcos, risorgo perché ho rotto la mia anima in Horcrux

Ritornano i raptus, ho sempre un colpo nella mia Magnum

Lo tengo da parte come Jack Sparrow

E mentre ti parlo, il buco nero riesco a colmarlo

Tiri fuori il mio cuore dal fango

Gente che ricalco, perché come sono non mi piaccio

Coi battiti ibernati nel ghiaccio, me li hai sciolti in un bacio

Sono troppo freddo per prenderti in braccio

Col cuore bugiardo che viene a cercarti ogni volta in ritardo

Come si fa a soffocare il dolore?

Ho difficoltà a stare con le persone

Vivo per metà, soffro di depressione

Perdo pezzi di me

Favole in cui mi perdo con le pillole

Fiale che mi rendono così insensibile

Dentro alle favole





Anche mentre sono in giro

Ci sei tu in ogni respiro

Attraverserò uragani, se mi chiami

Vengo a prenderti domani e

Ho perso gli amici cari

Nel cuore i loro pugnali

Li porto dentro

Ho risposto con il silenzio

Io che non so trovare un senso all’odio che ho dentro

Piangere mi ha reso diverso e forse morire sudi freddo

Se fossi qui adesso

Ti penso mentre faccio sesso con un corpo diverso da te

Come fossimo in tre

In fondo non è male stare tra le tenebre

Posso mostrarti il lato oscuro di ogni cosa e fo**ere

Come sa fare solo un demone

Spegnere te stesso così tanto da non piangere

Come si fa a soffocare il dolore?

Ho difficoltà a stare con le persone

Vivo per metà, soffro di depressione

Perdo pezzi di me

Favole in cui mi perdo con le pillole

Fiale che mi rendono così insensibile

Dentro alle favole

Ma si fa a soffocare il dolore?

Ho difficoltà a stare con le persone

Vivo per metà, soffro di depressione

Perdo pezzi di me

Favole