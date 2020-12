Aurora Morabito (Moska) e la canzone “13”: video e testo

Leggi testo e guarda il video di 13, contagiosa canzone di Aurora Morabito, alias Moska, ex protagonista de Il collegio 5. Il filmato è stato girato a Nervi, Genova, e oltre una Aurora incappucciata, mostra anche un’altra ragazza.

La Morabito è di Savona ed è stata espulsa dalla trasmissione per aver mandato a quel paese il Preside. Ama il rap e le piacerebbe fare la rapper, così prima di entrare nel Collegio, con lo pseudonimo Moska, ne ha registrata una (in studio) ed ha deciso di chiamarla 13 e condividerla. A quanto sembra, in precedenza aveva registrato in garage un brano intitolato “Rispetto”.

Forse non tutti sapevano che la 17enne Aurora, ha inciso una canzone, condividendola su Youtube il 1° maggio 2019. Nella decisamente intima 13, sentiamo un’inedita versione da rapper di questa ragazza, ma sebbene, è inutile dire, questo pezzo non convince (non me ne voglia), gli argomenti trattati sono veramente molto forti e tutt’altro che allegri, ed i commenti sotto al video diretto da Lordthelight, sono forse eccessivamente ingenerosi.

Spiegare il significato di questo brano, non è cosa semplice, quel che posso sinteticamente scrivere è che questa ragazza ha avuto un passato veramente molto difficile e che la canzone sembra una sorta di richiesta di aiuto, anche se a quanto pare, fortunatamente il periodo grigio sembra ormai alle spalle. Il titolo “Tredici”, indica quelli che per lei erano i giorni della settimana “tra farmaci e medici”, lasciando chiaramente intendere che per lei le settimane erano interminabili. La canzone parla di lei, del suo percorso, dei suoi grossi problemi e vuole trasmettere il messaggio che ogni cosa negativa si può superare se presa nel modo giusto. Il suo futuro sarà nel rap? Beh, io glielo auguro ma se è questo ciò che vuole, dovrà sicuramente fare ancora tantissima strada.

Moska, 13, Testo canzone Aurora Morabito





Oh oh oh-oh-oh

MK Moska

Vedevo ragazzi nei letti

a me già fai i processi

io non vedevo processi

ero legata, ero nei ghetti

con mostri maledetti ho tenuto gli occhi spenti

se li vedessi ti spaventi

erano i miei conviventi

la tigre è chiusa in gabbia

potrebbe fare male (male)

quindi son sempre lì a sedare, non puoi uscire, chiusa a chiave

l’hanno messi in manicomio il privè

il suo posto è regale, in fondo era un animale

voleva la luce, non il buio

è scappata da quel buco

voglio sorrisi veri, non falsi

cavalieri nei carceri ospedalieri

tu non sapevi chi eri

vive sotto sequestro, vuole che il tempo passi presto

ha le voci nella testa che dicon: “fai questo e quello”

da felino sottomessa, diventata una leonessa

tutto questo non ti accontenta

esci di casa e fai di fretta

vuoi i sorrisi falsi ma dentro sei fredda

in guerra con te stessa ma la tua vita è questa

vatti ad essere felice o depressa

questi mesi son serviti a capire a chi a te ci pensa

una tigre ferisce di tagli, cicatrici e tu prova a curarti

guerre in piene, prova ad amarti, tanti bagagli, zero rimpianti

qui si sveltola bandiera bianca

mostra dentro mentre il cuore arranca

cos’è che mi manca?

Ho chiuso il cielo in una stanza

se sono pazza è solo perché il mondo non mi basta





Fan*ulo il passato, per lei il tempo si è fermato

l’orologio è il carcere del tempo

per questo non l’ha più guardato

tra lancette tic e tac, quante ne hai passato, quante ne passerà?

Se ci pensi ancora non andrai avanti con la tua storia, questa è la tua ora

sei diversa da ciò che ti divora e specie il pulsante “ignora”

combatti ‘sta battaglia, fagliela pagare, si, come ti ha fatto del male

riprenditi la gloria, non fallire bella gioia

cosa vuoi che dica? E cosa vuoi che scriva?

Che se mi guardi fai tremar le mani e seccare la saliva

ma il chiamare errori le emozioni migliori

e i giorni della settimana sono sette

ma per me eran tredici tra farmaci e medici

quando accendo le sigarette con l’accendino e vedo la fiamma

avrei bruciato la loro faccia come loro l’han fatto con la mia anima

anima che con fatica ha ripreso la sua vita

adesso qui non prego, esco da ‘sto cimitero

torno a fare tutto quello che facevo

non giocare con la more, ci hai provato troppe volte

ho sparato alla porta, non rientrerai un’altra volta

Passava mesi d’inferno, scorreva l’estate e un altro inverno

tu mi eri dentro, svenivo, cadevo

mi risvegliavo sempre con la solita flebo

non posso esprimerti dal raccontarti un po’ di me

tranquillo, non piangere, nessuno da la colpa a te

slega il mondo dalla sofferenza e poi…

regalami un po’ di coerenza

tengo un cuore che non puoi toccare dentro di me

non sento più fame, cerco di guarire, mi ubriaco per dimenticare

conto ogni cicatrice e chilometri da cancellare

ma adesso ti ho ucciso, è un patetico sorriso

è finalmente normale, lo grido al mondo intero

ringraziando a chi mi ama e alzo gli occhi al cielo