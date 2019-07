Fatima Ymeri feat. Bes Kallaku – Si Rrush: video ufficiale e testo

Il 12 luglio 2019 è uscito il nuovo singolo della cantante Fatima Ymeri, con la collaborazione di Bes Kallaku, che si intitola Si Rrush. Leggi il testo e ascolta e guarda il video del brano.

La musica dell’orecchiabile canzone in lingua albanese, è stata curata da Edlir Begolli, che ha anche firmato il testo con la collaborazione di Bes Kallaku. Il video è stato prodotto da Pro Video.

Si Rrush testo Fatima Ymeri

Download su: Amazon – iTunes

[Fatima]

Koke bo si rrush ajaj

Koke bo si rrush

Takona kur t dush ajaj

E folim qysh t dush

Du du du aman sa shum po du

Synin po ma lun

Me mu e ka me mu

Me ty s’nalem me ty s’nalem

Me ty snalem un deri sa t kem

Jeta jem jeta jem

Se ti per mu je jeta jem

Me ty s’nalem me ty s’nalem

Me ty s’nalem deri sa tkem

Rrushi jem rrushi jem

Un ta kam thon e prap ta them

Rrushi jem je rrushi jem

Ref.Fatima:2X

Koke bo si rrush ajaja

Koke bo si rrush.

Menjen po ma mush ajajaj

Menjen po ma mush

[Bes Kallaku]

Hmmm o rrushi po plas

Zemra po ma bon bum bum bum bas

Hmmm thuje rrushi thuje

Se jam tu plas si tritol fushkruje

Fustani me vija vija

Po ta dija po ta dija

O kuku na zu dashnija

Mama mia mama mia

Zemer nese don don don don don

Thirrem n telefon fon fon fon fon

Se 10 minuta von von von von von

Prej Milanos ne Tiron

Nga tirona n barcelon

Tu es mi korason son son son son

Zemra po ma bon ding dong ding dong

Rrushi ta ka thon thon thon thon thon

O me mu o me asnjo o me mu o me asnjo





Ref.2X Fatima Ymeri

Koke bo si rrush ajaja

Koke bo si rrush

Menjen po ma mush ajaj

Menjen po ma mush

2x Bes Kallaku

Aj ca mbone mbone

Zemer po t boj be

Aj ca mbone mbone

Zemren ma more

Ref.2x

Koke bo si rrush ajaja

Koke bo si rrush

Menjen po ma mush ajaj

Menjen po ma mush





Ooo hajde hajde moj zemer

O rrushi tirones

O rrushi tirones

O hajde hajde moj zemer

O rrushi prishtines

O rrushi prishtines





