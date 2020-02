Fasma – Nudi: audio e testo della bella canzone

Nudi è sicuramente una delle più belle e coinvolgenti canzoni racchiuse in Io sono Fasma, secondo album in studio del rapper Tiberio Fazioli, aka Fasma, negli scaffali dei negozi da venerdì 28 febbraio 2020. Il testo e l’audio di questo gradevole e interessante pezzo, che sta entusiasmando i sempre più numerosi fan di questo ragazzo.

Dopo l’ottimo terzo posto ottenuto a Sanremo nella categoria Nuove Proposte con Per Sentirmi Vivo, il giovane artista romano classe 1996 può festeggiare anche la release del primo disco con una major, la RCA Records, al cui interno sono presenti quattordici tracce, tra le quali questa Nudi, la quarta in scaletta, scritta di suo pugno e prodotta da Luigi Zammarano, in arte GG.

Fasma Nudi testo

Vorrei dirti tante cose

Dirti che hai ragione

Ehi, ok

Ok, vabbè

E vorrei dirti tante cose

Dirti che hai ragione

Che ho paura dell’amore

Me lo vuoi insegnare

Vorrei essere normale

Per darti delle rose





Sai, con te sto bene

Non mi serve nulla

Cerco la mia pace ma dentro ho la guerra

Cerco la tua voce

Per sentirmi meglio

Voglio averti accanto perché sai come mi sento

E siamo nudi

Noi soli in stanza

Sul letto hai gli occhi chiusi

Se parlo poi mi studi

Il silenzio parla ma noi restiamo muti

Bella come pochi

Guardami negli occhi e dimmi cosa provi

Guardami negli occhi e dimmi cosa provi

Guardami negli occhi e dimmi cosa provi

Dimmi cosa provi

Dimmi cosa senti

Quando sola mi pensi

Mi cerchi e poi mi perdi

Ma dimmi a cosa giochi

Ho il mio cuore a pezzi

Ti perdo alla partenza perché insieme siam perfetti





Io e te… siamo nudi

Noi soli in stanza

Sul letto hai gli occhi chiusi

Se parlo poi mi studi

Il silenzio parla ma noi restiamo muti

Bella come pochi

Guardami negli occhi e dimmi cosa provi





