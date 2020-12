Ascolta e leggi il testo di Famoso, nuova canzone di Sfera Ebbasta

Leggi il testo e ascolta Famoso, n uova canzone di Sfera Ebbasta rilasciata il 18 dicembre 2020 e aggiunta all’edizione digitale dell’album omonimo, pubblicato il precedente 20 novembre.

Testo Famoso Sfera Ebbasta

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Introduzione]

Ora che sono famoso voglion farsi la foto

Fissano la collana, fissano l’orologio

Da piccolo guardavo le scarpe in quel negozio

Mo tutte quelle che voglio le metto solo un giorno





[Rit.]

Non mi facevano entrare manco a pagare

Mo mi devono pagare per farmi entrare

Dalle popolari fino a essere popolare

Troppo famoso, ora in giro non posso fumare

[Strofa]

Mi chiedi: “Come ti va?”, rispondo: “Favoloso”

Da piccolo volevo solo essere famoso

O-ggi mi son svegliato di nuovo in un sogno

In cui entro nel negozio e compro ciò che voglio

Fuori faceva freddo e non bastava la giacca

E i problemi con quello che ti spacca la faccia

E lo capisci in fretta come gira la piazza

E finisci a cinquanta coi debiti e la pancia

Mo pasta coi ricci, lei coi capelli lisci

Con troppi gioielli addosso come fossero finti

Ho comprato casa a mamma dopo il secondo disco

Le ho detto: “Non andrai più a pulire a casa dei ricchi”

[Pre-Rit.]

Ora che sono famoso voglion farsi la foto

Fissano la collana, fissano l’orologio

Da piccolo guardavo le scarpe in quel negozio

Mo tutte quelle che voglio le metto solo un giorno





[Rit.]

Non mi facevano entrare manco a pagare

Mo mi devono pagare per farmi entrare

Dalle popolari fino a essere popolare

Troppo famoso, ora in giro non posso fumare

Informazioni sulla canzone di Sfera Ebbasta, Famoso

A un mese quasi esatto di distanza dal terzo album in studio, il rapper classe 1992 di Sesto San Giovanni rilancia il fortunato lavoro con questa title track, scritta con la collaborazione di Paolo Alberto Monachetti, alias Charlie Charles, al secolo, Diego Vincenzo Vettraino (Drillionaire) e Umberto Odoguardi (Junior K). Gli ultimi due l’hanno anche prodotta.

Di cosa parla il brano Famoso? Il significato

Beh, già dal titolo, non era difficile intuire che in questo pezzo, Gionata parli della fama ormai raggiunta e del fatto che adesso, essendo ricco, può permettersi qualsiasi cosa, e lo fa paragonando la situazione di quando era uno sconosciuto e con pochi soldi in tasca, con quella di adesso che è una celebrità.