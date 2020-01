Romina Falconi – Ringrazia che sono una signora: video ufficiale, testo e info sul contagioso singolo

Ringrazia che sono una signora è il quinto singolo estratto da Biondologia, secondo album in studio della cantautrice romana Romina Falconi, pubblicato il 15 marzo 2019.

Il testo, l’audio e il video di questo brano che, grazie a una geniale trovata pubblicitaria che ha avuto un grande impatto mediatico, è divenuta virale sui social network. Ma di cosa si tratta?

Qualche giorno fa, Milano fu invasa da bizzarri volantini e cartelloni contro un fantomatico Romano Falchetti, che avrebbe tradito la fidanzata spezzandole il cuore. Al fine di vendicarsi, la “malcapitata” ha preso quest’iniziativa. In essi vi era scritto: “Sei un traditore e un farabutto. Hai ignorato le mie lacrime, ora ignora anche questo. E ringrazia che sono una signora“. Questa vicenda ha fatto il giro del web e ne hanno parlato persino importanti testate giornalistiche come Il Fatto Quotidiano. Intanto sui social network, le persone condividevano in massa l’inconsueta news, che in poche ore è diventata letteralmente virale.

Per pubblicizzare il nuovo singolo, on air da mercoledì 15 gennaio 2020, quei geni di Romina Falconi e tutto il suo staff hanno pensato a quest’innovativa tecnica pubblicitaria, che a quanto sembra, ha abbondantemente sortito gli effetti sperati.

Vede la partecipazione dell’ex attore porno Franco Trentalance, ma anche di Sabrina Bambi, Sara Wonder Guastalla, Luca Bartoli, Marco Montanari, Nello Savinelli, Marco Fassi e Samaele Tripoli il video ufficiale che accompagna questa tutto sommato gradevole canzone, che dal punto di vista del tema, è ovviamente fedele al racconto di cui sopra, con la cantante che specifica anche come vorrebbe vendicarsi, nonostante ironicamente si contraddica sostenendo che la sua non è vendetta. Nel filmato, vediamo ripetutamente una scena piuttosto a luci rosse (opportunamente non intera), con uomo e una donna (Romina) a parti invertite. Questa scena è raffigurata anche nella cover.

Ringrazia che sono una signora testo

Non rispondo alla tua guerra

Io so essere migliore

Vuoi vedermi a terra

Ma non do’ soddisfazione





Ringrazia che sono una signora

Nella schiena ho il tuo pugnale

Resto calma ma ti colpirei sai pure dove

Ringrazia che sono una signora

Non voglio essere volgare

A quello ci pensa tua madre

M’inca**o come un’ape

Ti buco tutte le ruote

Niente vendetta, prometto

Fuori sorrido ma dentro

Dentro ti vorrei frustare

Tutti professano il perdono

Ma non ci crede mai nessuno

Perdona tu, un paio di pal*e

Dopo un calcio in cu*o

Fai la pace solo dopo

Quando passa tutto l’odio

Sì però avrei preferito

Non soffrire proprio

Ringrazia che sono una signora

E qui lo dico e qui lo nego

Voglio colpirti da dietro

M’inca**o come un’ape

Ti buco tutte le ruote

Niente vendetta, prometto

Fuori sorrido ma dentro

Dentro ti vorrei scuoiare





(Ce l’ho con te)

Ma la mia vera vendetta è riderti in faccia

(Ce l’ho con te)

Io sarò molto elegante, indifferente

Ma poi

M’inca**o come un’ape

Ti buco tutte le ruote

Niente vendetta, prometto

Fuori sorrido ma dentro

Dentro ti vorrei scuoiare

(Ce l’ho con te)





