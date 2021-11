Ermal Meta. le date del prossimo tour nel 2022

Ermal Meta ha pubblicato le date del suo prossimo tour che inizierà nel 2022. Ecco dove sarà il cantautore.

Ermal Meta è un cantautore albanese naturalizzato italiano.

Nato a Fier nel 1981 a 13 anni si trasferisce a Bari, crescendo con sua madre, suo fratello e sua sorella, troncando ogni rapporto con suo padre definito da lui molto violento.

Comincia a suonare all’età di 16 anni prendendo parte in molti gruppi musicali, intraprendendo successivamente la carriera prima da autore per alcuni cantanti importanti della musica italiana e poi come solista, arrivando a vincere assieme a Fabrizio Moro, il Festival di Sanremo 2018 con il brano, Non mi avete fatto niente.

Ermal Meta e il tour nei teatri

Diventato uno degli artisti italiani più importanti del panorama musicale italiano, Ermal Meta, dal 26 febbraio sarà impegnato in un tour nei teatri, mentre le date che avrebbero visto il cantautore esibirsi nei principali palazzetti, saranno sostituite da altre date nei teatri delle stesse città.

I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita sul sito www.ticketone.it e nei circuiti di vendita autorizzati.

Per quanto riguarda coloro che sono già in possesso di un biglietto per il tour nei palasport o palazzetti, questi dovranno confermare la loro partecipazione su questa pagina: www.clappit.com/ermal-meta-2022/.

Le nuove date del tour

Ecco di seguito le date e i luoghi del prossimo tour di Ermal Meta:

26 febbraio 2022 – PalaInvent di Jesolo (VE) (recupero 3 marzo 2021) – Data Zero

2 marzo 2022 – Teatro Lirico di Milano (recupero 5 marzo 2021, 13 dicembre 2021 e 14 marzo 2022 al Mediolanum Forum di Milano)

3 marzo 2022 – Teatro Lirico di Milano (recupero 5 marzo 2021, 13 dicembre 2021 e 14 marzo 2022 al Mediolanum Forum di Milano)

6 marzo 2022 – Teatro Colosseo di Torino (recupero 13 marzo 2021, 4 dicembre 2021 e 19 marzo 2022 al Pala Alpitour di Torino)

7 marzo 2022 – Teatro Colosseo di Torino (recupero 13 marzo 2021, 4 dicembre 2021 e 19 marzo 2022 al Pala Alpitour di Torino)

9 marzo 2022 – Teatro Dis_Play di Brescia – Nuova Data

10 marzo 2022 – Gran Teatro Geox di Padova – Nuova Data

12 marzo 2022 – Teatro Nuovo G. Da Udine di Udine – Nuova Data

14 marzo 2022 – Teatro Rossetti di Trieste – Nuova Data

15 marzo 2022 – EuropAuditorium di Bologna (recupero 22 marzo 2021, 11 dicembre 2021 e 21 marzo 2022 all’Unipol Arena di Bologna)

18 marzo 2022 – Tuscany Hall di Firenze (recupero 16 marzo 2021, 7 dicembre 2021 e 18 marzo 2022 al Nelson Mandela Forum di Firenze)

19 marzo 2022 – Teatro Ponchielli di Cremona – Nuova Data

20 marzo 2022 – Pala Congressi di Lugano – Nuova Data

23 marzo 2022 – Tuscany Hall di Firenze (recupero 16 marzo 2021, 7 dicembre 2021 e 18 marzo 2022 al Nelson Mandela Forum di Firenze)

26 marzo 2022 – Teatro Augusteo di Napoli – Nuova Data

27 marzo 2022 – Auditorium Parco della Musica di Roma (recupero 20 marzo 2021, 17 dicembre 2021 e 23 marzo 2022 al Palazzo dello Sport di Roma)

29 marzo 2022 – Teatro Team di Bari (recupero 8 marzo 2021, 20 dicembre 2021 e 26 marzo 2022 al Pala Florio di Bari)

30 marzo 2022 – Politeama Greco di Lecce – Nuova Data

1 aprile 2022 – Teatro Metropolitan di Catania – Nuova Data

2 aprile 2022 – Teatro Politeama di Catanzaro – Nuova Data

4 aprile 2022 – Teatro Carlo Gesualdo di Avellino – Nuova Data

6 aprile 2022 – Teatro Goldoni di Livorno – Nuova Data

7 aprile 2022 – Teatro Verdi di Montecatini – Nuova Data

9 aprile 2022 – Grana Padano Theatre di Mantova – Nuova Data

13 aprile 2022 – Teatro Creberg di Bergamo – Nuova Data

14 aprile 2022 – Teatro Politeama di Piacenza – Nuova Data

19 aprile 2022 – Teatro delle Muse di Ancona – Nuova Data