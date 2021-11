Chi sono i BTS, le superstar coreane che hanno battuto tutti i big della musica agli AMA

I BTS hanno trionfato agli American Music Awards. Ma chi sono questi ragazzi coreani? Tutto su di loro.

I BTS sono stati incoronati agli American Music Awards come artista dell’anno.

La band è riuscita a battere nomi importanti del panorama musicale mondiale come Taylor Swift, Drake, The Weeknd, e tanti altri.

Chi sono i BTS?

Oltre loro premiata anche Oliva Rodrigo con ben sette premi, Ed Sheeran come miglior artista maschile e Taylor Swift come miglior artista femminile, mentre Drake ha vinto il premio come miglior artista hip-hop maschile.

Nulla da fare invece per i Maneskin che sono stati battuti da Megan Thee Stallion per il premio miglior canzone di tendenza ed ha vinto anche come miglior artista hip-hop femminile e miglior album, mentre il premio come miglior artista rock è andato a Machine Gun Kelly.

Ma chi sono i trionfatori della categoria principale?

I BTS, conosciuti anche come Bangtan Boys, sono una boyband sudcoreana formatosi a Seul nel 2013.

La loro formazione vede RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Junkook. Inizialmente il loro genere era improntato sull’hip hop ma in seguito hanno deciso di abbracciare più generi con musica dai testi molto importanti che vanno a toccare temi sociali come la psicologia, i problemi mentali e le ansie scolastiche.

Dal debutto al successo mondiale

La band ha debuttato nel 2013 con il singolo 2 Cool 4 Skool che parla dei pregiudizi della società nei confronti dei giovani, e dopo aver avuto successo in patria nel 2017 introducono il K-Pop nel mercato statunitense infrangendo molti record.

Il settetto, è il primo artista sudcoreano ad aver raggiunto la vetta della Billboard 200 e sono stati i primi coreani a raggiungere il vertice della Billboard Hot 100.

Inoltre, sono gli artisti che hanno più venduto in Corea del Sud con oltre 20,3 milioni di dischi fisici venduti e nel 2020 sono stati i primi artisti che hanno venduto di più in ambito mondiale secondo la IFPI.

Spesso sono stati definiti unici nel loro genere e pionieri del genere K-Pop nella cultura statunitense e mondiale a tal punto che sono stati considerati influenti come i Beatles e i Monkees.

La Corea del Sud gli ha premiati con l’Ordine al merito culturale, avuto da parte del governo, per essere tra i fautori della diffusione della cultura e lingua coreana nel mondo.

I loro fan, sono chiamati gli ARMY, che oltre a seguire i propri beniamini, si sono evoluti in una comunità transnazionale che tende a realizzare contenuti per diffondere i messaggi all’interno dei brani della band, a tal punto di diventare oggetto di studi accademici.