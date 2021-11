Benji e la terribile malattia raccontata nel suo docufilm “Ben:Respira”

Benji Mascolo ha raccontato nel suo docufilm la malattia di cui è stato colpito. Ecco di quale si tratta.

Benjamin Mascolo, meglio conosciuto come Benji o B3N è un cantante italiano nato a Modena nel 1993.

Dal 2010 al 2021 ha fatto parte del duo musicale Benji & Fede, assieme al suo amico Federico Rossi, prima di decidere entrambe di separarsi artisticamente.

Benji: la rara malattia del cantante

I due ragazzi si sono conosciuti nel 2010 grazie ad internet ed insieme hanno deciso di formare il duo di Benji & Fede pubblicando alcune cover su Youtube.

Dopo essersi presentati alle selezioni dei giovani del Festival di Sanremo 2015, senza però superare le fasi finali, vengono contattati per prendere parte ad un tour dove vengono notati da un talent scout della Warner che propone loro un contratto discografico.

Nel 2015 pubblicano il loro primo singolo, intitolato Tutta d’un fiato, che riscuote un enorme successo così come i l loro primo album che si piazza subito ai primi posti delle classifiche.

La fama dei due ragazzi cresce sempre più ottenendo valutazioni positive anche da quelli che inizialmente erano scettici nei loro confronti.

Nel 2016 accompagnano Alessio Bernabei sul palco del Festival di Sanremo nella serata dedicata alle cover e pubblicano il loro primo libro Vietato smettere di sognare.

Nello stesso anno incidono il loro secondo album e nel 2017 sono tra i cantanti dei tormentoni dell’estate con il brano Tutto per una ragione in duetto con Annalisa.

Successivamente vengono contattati da Cristina D’Avena per reinterpretare il brano Che campioni Holly e Benji nell’album Duets- Tutti cantano Cristina.

Dopo altri successi, nel 2020 il duo annuncia la separazione artistica, per intraprendere ognuno una carriera da solista.

Nel febbraio del 2021 Benji pubblica con lo pseudonimo B3N il suo primo album da solista California, mentre Federico Rossi ad aprire debutta in solitaria con il brano Pesche.

La nuova vita di Benjamin Mascolo

Benjamin, inoltre intraprendere anche la carriera come attore, recitando al fianco della sua compagna Bella Thorne nel film Time is up.

In occasione del documentario Amazon a lui dedicato, Ben: Respira, Benjamin Mascolo racconta la sua malattia, l’istioctiosi polmonare che l’ha portato a passare un periodo della sua vita respirando in modo artificioso e a rinunciare a praticare sport per il resto della sua vita.

Nonostante le parole dei dottori, il ragazzo, come si può vedere nel documentario, sfida se stresso superando i suoi limiti sottoponendosi in un allenamento mirato e disciplinato per poter correre durante la maratona di New York.

Inoltre, il ragazzo aggiunge che il rapporto con Bella Thorne gli ha cambiato totalmente la vita.