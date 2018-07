En?gma – Terranova: video ufficiale e testo del singolo dall’album omonimo

In data odierna il rapper sardo Francesco Marcello Scano, in arte En?gma, ha rilasciato il video ufficiale che accompagna la title track dell’album Terranova, inciso con la collaborazione di Noia e Quintmille e uscito a sorpresa il 29 giugno 2018.

In “Terranova”, la quinta traccia del progetto prodotta da Kaizén, Enigma omaggia la sua città natale. Terranova, che letteralmente significa nuova terra, è stato infatti uno dei nomi di Olbia sino al 1939.

Il video ufficiale è stato diretto da Corrado Perria e Paolo Maneglia ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine, dopo la quale trovate le parole che compongono la canzone, che vede la partecipazione di Noia.

Terranova testo – En?gma (Download)

[Strofa: En?gma]

Vieni giù la mia terra t’aspetta

La mia gente col sorriso che t’accoglie e rispetta

Stare qua presi bene è una scelta, di festa

Vedi là il mondo fuori di fretta s’infesta

Bella so

Non me ne vado

Se parto sento saudade si mi sembra chiaro

Pure se non è Rio col Cristo Corcovado

Ma siamo la città al riparo e protetta dal faro, vamos

Prima in studio poi in spiaggia

Per pranzo panino col polpo, su abbonda di aglio

La pelle di bronzo che a maggio già il bagno

E intanto che faccio più di un disco all’anno

Abbassa il finestrino

Cantiamo a squarciagola

Ajò a fare aperitivo, io zero droga

Metti in fresco quel vermentino

Non faccio il divo giù da me sono Marcellino, il principino





[Ritornello: En?gma]

Come suona? Stessa storia

Marçelo Maravilla Reggae e Bossa nova

Non mi chiedere come sto

Se voglio andarmene no no no no no no

Magari parto lontano anche per un po’

Ma già lo so che poi un giorno ritornerò

Terranova, Terranova, Terranova, Terranova, Terranova, Terranova, Terranova, Terranova

E rimane nella tua memoria

La mia terra contro Babilonia

Terranova, Terranova, Terranova, Terranova

[Interludio: Noia]

Oh, En?gma fagli sentire come suona sta roba

Yeah, Ah

Yeah, Ah

Vai socio, vai, vai

[Strofa: En?gma]

Non farmi la morale

Ma fammi innamorare

Facciamo tardi poi domani tutti a lavorare

Si non si dorme, poi la pausa ci vediamo al mare

Tranquillo tanto c’è l’inverno per recuperare

Che te ne pare? Voglia d’estate

Qui zero pare, mi detestate

Se mi cercate sono a mollo al tramonto sempre all’ora più bella

E c’è qualcuno quando esco che porge una birretta

Sono sempre lo stesso

Che mi gioco il calcetto come fosse la Champions

Discoteca mai presto

Quando gli altri rincasano io varco l’ingresso

Io conosco il mio posto nel mondo

Guardo fuori qui scorgerò il golfo

Qui che il sole ti appare più grosso

Questa terra ti rimane addosso

[Ritornello: En?gma]

Come suona? Stessa storia

Marçelo Maravilla Reggae e Bossa nova

Non mi chiedere come sto

Se voglio andarmene no no no no no no

Magari parto lontano anche per un po’

Ma già lo so che poi un giorno ritornerò

Terranova, Terranova, Terranova, Terranova, Terranova, Terranova, Terranova, Terranova

E rimane nella tua memoria

La mia terra contro Babilonia

Terranova, Terranova, Terranova, Terranova

[Outro: Noia]

Wow

Bella [?]

Bella Kaizen

La nostra terra, Terranova