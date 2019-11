Gallagher Q17 – Drip Walk: testo e video del brano

Pubblicato giovedì 7 novembre, Drip Walk è un singolo del rapper e trapper romano Gabriele Magi, meglio noto come Gallagher Q17, scritto di suo pugno e prodotto da MJ. Questo pezzo anticipa il tape Cella D’Oro.

Al momento è possibile ascoltare la canzone solo attraverso il videoclip. Il testo del brano di questo emergente artista classe 1994, la cui sigla Q17 deriva da Trieste, diciassettesimo quartiere di Roma.

Gallagher – Drip Walk testo





Stupido rapper

Ehi, yeh, yeh. ah

Flexboy

MJ

Entro nel locale c’ho le bombe a mano

Stupido rapper lo sai che ti sdraio

La faccio la trap e tu cambi contatto, seh

Galla bambino selvaggio

Glock 17 sembra un tatuaggio

Flexo pesante una piazza di spaccio (una piazza di spaccio)

Ti faccio lo switch e lo sai ti pullappo

Figlio di pu**ana sposto un nuovo pacco

Ti metto a catena lo sai che ti spacco

Traffik e Galla non ci sta più spazio

Sto con la tua nasty mi twerka sul ca**o

Mi dice che sono razzista, drogato e coatto

Le tiro i capelli da dietro e la sbatto

Mi odiano tutti sanno che mi asfalto (seh)

Fendi belt neanche l’allaccio

Sto sopra quei bricks, neg*o ti faccio lo swish

Diamanti sul collo fanno come Chris

Negro sono il Bugatti Veyron (Veyron)

Negro schiaccio come LeBron (LeBron)

Non fumo più erba mangio solo percos (percos)

Non vado in palestra e fletto lo stesso

Sto con mio cugino diventi uno spettro

Stupido rapper te sei un mama huevo

Mama huevazo tu cambia contatto

Mama bitchazzo sono troppo in alto (troppo in alto)

Volevi il mio ice (se) se neg*o giovane draco

Non ti lascio spazio ti metto in un ca**o di pacco

Sto con le mie nasty mi succhiano il ca**o

Mi dicono quanto ca**o sei fregno se flexi ca**o

Gallagher e traffik bambini in attacco

La fot*o una volta, poi non la richiamo

Stupida nasty non dirmi fai piano

Gli tiri i capelli poi la metti in back

Inutile speri tanto mi fa il twerk (twerk)

Ho la rossa al Louboutin

Sto solo pensando ai miei juju (juju)

Pesi il bambino sul turbus

Diamanti sul collo che ballano il twist (Diamanti sul collo)

Fendi belt sembro gipsy

Borsoni riempiti di bricks bitch

Vendo pacchi for free, ah





Look on my neck uno (uno)

Look on my neck wow (wow)

Look on my neck ice (ice)

Vlone lifestyle (damn)

VVS fanno moonwalk (moonwalk)

Doble cup di lean con la Sprite (seh)

Gli infami sono come i diamanti (damn) non muoiono mai (eh no)

Mi chiedi se ho preso un kilo

(Uno?) Uno? Nice

Prezzi migliori di uno (ah?)

Mamma mi dice che arriva il perico’

Scopo un nasty one time (time)

Guardo sul rolex il tempo non vedo fa fumo

Di gelo e di ice (ice)

Uno? Bust down (Bust down)