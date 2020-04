Mahmood – Redemption Song: audio, testo e traduzione della cover di Bob Marley

In data 8 aprile 2020 il cantautore Alessandro Mahmood ha rilasciato a sorpresa Redemption Song, cover della canzone di Bob Marley che è stata traccia di chiusura dell’album Uprising, pubblicato nel 1980. Quando scrisse questo pezzo, nel 1979, a Marley era già stato diagnosticato quel tumore che ce lo portò via nel 1981.

La sofferenza era il tema di quell’album e di questo brano folk, che esorta anche le persone a liberarsi dalle catene mentali auto-imposte. A inciderne una cover si sono scomodati importanti artisti come Rihanna, John Legend, gli U2, Beyoncé, Elisa Toffoli, Alicia Keys, Pearl Jam, Noemi, Ben Harper e molti altri.

L’ultimo a inciderne una cover il nostro Alessandro, che dopo aver visto stravolta la tournée e il rilascio dell’atteso disco, ha lasciato intendere di non passarsela benissimo in Eternantena, inedito rilasciato lo scorso 28 marzo solo su Youtube. La sua versione omaggia questo grande artista nel 75esimo anniversario dalla sua nascita e nel quarantesimo di questo iconico pezzo.

Mahmood Redemption Song testo

Download su: Amazon – iTunes

Vai alla traduzione in italiano

Old pirates, yes, they rob I

Sold I to the merchant ships, ah

Minutes after they took I

From the bottomless pit

But my hand was made strong

By the hand of the Almighty

We forward in this generation, yeah

Triumphantly

Won’t you help to sing

These songs of freedom?

‘Cause all I ever have

Redemption songs

Redemption songs

Emancipate yourselves from mental slavery

None but ourselves can free our minds!

Have no fear for atomic energy

‘Cause none of them can stop the time

How long shall they kill our prophets

While we stand aside and look?

Yes, i’m saying it’s just a part of it [Nota: qui l’artista ci ha messo del suo, perché questa riuga è differente rispetto all’originale che recita “Some say it’s just a part of it”, vale a dire “Alcuni dicono che è solo un aspetto”. Mahmood dice invece “Yes, i’m saying it’s just a part of it” cioè “Sì, sto dicendo che è solo una parte di questo”]

We’ve got to fulfill the book





Won’t you help to sing

These songs of freedom?

‘Cause all I ever have

Redemption songs

Redemption songs

Redemption songs





Redemption Song Mahmood Traduzione

Torna al testo

[Strofa 1]

Vecchi pirati, sì, mi hanno derubato

Venduto alle navi mercantili, ah

Qualche minuto dopo avermi tolto

Dall’inferno senza fondo

Ma la mia mano è stata resa forte

Dalle mani dell’Onnipotente

In questa generazione progrediamo, sì

trionfalmente





[Ritornello]

Mi aiuterai a intonare

Questi canti di libertà?

Perché tutto quello che ho mai avuto

Sono canti di redenzione

Canti di redenzione

[Strofa 2]

Emancipatevi dalla schiavitù mentale

Solo noi stessi possiamo liberare le nostre menti

Non temete l’energia atomica

Perché nessuno di loro può fermare il tempo

Per quanto ancora dovranno uccidere i nostri profeti

Mentre noi ce ne stiamo da parte a guardare

Sì, sto dicendo che è solo una parte di questo

Siamo noi che dobbiamo riempire il libro

[Ritornello]

Mi aiuterai a intonare

Questi canti di libertà?

Perché tutto quello che ho mai avuto

Sono canti di redenzione

Canti di redenzione

Canti di redenzione

Canti di redenzione

Ascolta su: