Elisa, Shablo – Three Little Birds: ascolta la cover di Bob Marley

Elisa canta la cover di Three Little Birds di Bob Marley, prodotta da Shablo e rilasciata il 28 aprile 2020: Three Little Birds: ascoltala e leggi il testo e la traduzione in italiano.

Tra le canzoni più celebri del repertorio di Bob Marley c’è quella in oggetto, scritta di suo pugno a Kingston (in Giamaica), e presente nel lato b dell’album Exodus, pubblicatp dal cantautore e chitarrista giamaicano insieme al suo gruppo (Bob Marley and the Wailers) nel 1977.

Con queste parole la cantautrice triestina ha lanciato questa meravigliosa cover, incisa per incoraggiarci visto i giorni difficili che stiamo vivendo a causa della pandemia: “Andrà tutto bene. Ecco, io ve l’ho già detto a parole mie, anzi a parole nostre, mie e di Tommy, e vostre sopratutto, quindi nostre! Ma queste parole non sono che un’eco che parte da molto più lontano, profumano di cocco e di mare, di onestà e denuncia mescolati sapientemente all’ingrediente più difficile da mettere nella musica senza sembrare superficiali, o banali… la positività. Quella più profonda, che viene dalla saggezza, dalla vera voglia di vivere e di trasmetterla. A Bob che ci ha lasciato così tanta bellezza… Che onore gigantesco per me omaggiarlo con questa canzone che ho ascoltato e riascoltato all’infinito!!! Questa non è solo una canzone ma è una filosofia di vita.”

Three Little Birds testo Elisa

Don’t you worry

Rise up this morning

Smiled with the rising sun

Three little birds

Pitch by my doorstep

Singing sweet songs

Of melodies pure and true

Singing, “This is my message to you”

“So Don’t worry about a thing

‘Cause every little thing is gonna be alright”

“So Don’t worry about a thing

‘Cause every little thing is gonna be alright!”

Rise up this morning

Smiled with the rising sun

Three little birds

Pitch by my doorstep

Singing sweet songs (sweet songs)

Of melodies pure and true

Then we’re singing, “This is my message to you”

Don’t worry about a thing

‘Cause every little thing is gonna be alright

So don’t worry about a thing

‘Cause every little thing is gonna be alright

So don’t worry (don’t worry)

Every little thing (don’t worry)

Every little thing (don’t worry)

Every little thing (don’t you worry about a thing, is gonna be alright)

Don’t you worry about a thing is gonna be alright (is gonna be alright)

Every little thing (is gonna be alright)





No, don’t you worry





Three Little Birds traduzione

Non ti preoccupare

Stamattina mi sono svegliata

Sorridente con il sole che stava sorgendo

Tre uccellini

Cinguettano alla mia porta

Cantando dolci canzoni

Di melodie pure e vere

Cantando “Questo è il mio messaggio per te”





“Non preoccuparti di nulla

Perché ogni piccola cosa andrà bene”

“Quindi non preoccuparti di nulla

Perché ogni piccola cosa andrà bene”

Stamattina mi sono svegliata

Sorridente con il sole che stava sorgendo

Tre uccellini

Cinguettano alla mia porta

Cantando dolci canzoni (dolci canzoni )

Di melodie pure e vere

Dicendo “Questo è il mio messaggio per te”

Non preoccuparti di nulla

Perché ogni piccola cosa andrà bene

Quindi non preoccuparti di nulla

Perché ogni piccola cosa andrà bene

Quindi non preoccuparti (non preoccuparti)

Ogni piccola cosa (non preoccuparti)

Ogni piccola cosa (non preoccuparti)

Ogni piccola cosa (non preoccuparti di nulla, andrà bene)

Non preoccuparti di nulla, andrà bene (andrà bene)

Ogni piccola cosa andrà bene)

No, non preoccuparti

