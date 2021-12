Elisa, la rivelazione sul marito: prima di lei è stato fidanzato insieme ad una sua amica

Elisa ha rivelato che prima di lei, suo marito è stato fidanzato con una sua amica. Ecco di chi si tratta.

Elisa Toffoli, conosciuta semplicemente come Elisa, è una delle cantanti italiane considerata tra le più intonate del nostra Paese durante le esibizioni live.

Cresciuta a Monfalcone, ma nata a Trieste nel 1977 sin da ragazza, all’età di 11 anni, scrive i testi delle sue canzoni quasi completamente in inglese, cimentandosi anche con lo spagnolo, il francese, lo sloveno e il curdo.

Elisa: la donna prima di lei

Per via delle influenze musicali provenienti dalla zona di confine con l’area balcanica e l’Europa centrarle in cui viveva.

A 13 anni lavora come sciampista nel negozio di sua madre e si diventa corista e cantante in vari gruppi locali. La sua prima apparizione televisiva risale a quando aveva 15 anni, dove comparare in una puntata del Karaoke condotto da Fiorello.

A 19 anni ottiene il successo con l’album Pipes & Flowers, da cui viene estratto il singolo Labyrinth che diventa un tormentone nel 1997 in tutta Europa.

Nel 2001, a 23 anni, Partecipa al Festival di Sanremo condotto da Raffaella Carrà, cantando per la prima volta un brano interamente in Italiano, Luce (tramonti a nord est), piazzandosi al primo posto, davanti a Giorgia e ai Matia Bazar.

Nel 2001 vince il premio come miglior artista italiana agli MTV Europe Music Awards di Francoforte, risultando ancora oggi l’unica artista femminile italiana ad aver ricevuto questo premio.

Nel 2002, dopo varie ospitate televisive, si esibisce cantando l’Inno di Mameli durante la cerimonia di apertura dei XIX Giochi Olimpici Invernali tenutosi a Sant Lake City.

Grazie al suo carattere e alla sua predisposizione di collaborare con altri artisti de suo calibro, prende parte al talent di Amici di Maria De Filippi in qualità di caposquadra, decretando tra le altre, la vittoria dei The Kolors.

L’ex fidanzata del marito

Al momento Elisa ha pubblicato il suo nuovo singolo Seta e secondo alcune indiscrezioni potrebbe ricalcare il palco del Teatro Ariston dopo 21 anni dalla sua vittoria in coppia con Rkomio o addirittura in solitaria. Ma per scoprirlo dobbiamo aspettare l’annuncio dei nomi dei campioni in gara alla kermesse che verranno rivelati da Amadeus il 15 dicembre durante la serata di Sanremo Giovani.

Elisa dal 2015 è spostata con Andrea Rigonat, dopo tanti anni di fidanzamento. Dal loro amore sono nati Emma Cecile (2009) e Sebastian (2013).

L’uomo, prima della cantate è stato fidanzato con una corista della band di Elisa con cui la donna è ancora molto amica.