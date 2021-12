Concerti nel 2022, l’Inghilterra si veste con il tricolore: ecco tutti i cantanti italiani in tour

By

Molti cantanti Italiani nel 2022 si esibiranno in alcuni concerti in Inghilterra. Ecco le date e chi ci sarà.

La musica italiana da sempre affascina tutto il mondo per via del bel canto e delle atmosfere che rievoca nella mente degli ascoltatori al di fuori del nostro Paese.

Se con la vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021 l’Italia si è fatta conoscere con un genere musicale completamente diverso da quello che il resto del mondo si aspettava, abituati ad associare la musica italiana alla musica lirica e d’Opera o a cantanti come Il Volo e Andrea Bocelli, nel 2022 saranno molti i concerti italiani in Inghilterra.

I Concerti degli artisti Italiani a Londra

La prossima edizione dell’Eurovision Song Contest si terrà in Italia a Torino, e pertanto molti paesi si stanno incuriosendo sugli artisti più famosi nel nostro Paese. Infatti, a Londra, nel 2022 ci saranno una sfilza di cantanti italiani che si esibiranno sui palchi più importanti della capitale del Regno Unito.

I primi che si esibiranno sono proprio i Maneskin che dopo aver vinto un importante premio mondiale ed essere stati nominati agli AMA, il prossimo 6 febbraio si esibiranno all’O2 Academy di Brixton, i biglietti sono andati sold out dopo pochi minuti dall’annuncio.

A seguire ci sarà Ludovico Einaudi che sarà sul palco dell’Eventim Apollo per ben cinque date, due di quale sono state aggiunte successivamente a grande richiesta, ma queste aggiuntive saranno presso l’Alexandra Palace Theatre.

Mario Biondi invece, già sold out, con la sua voce black si esibirà nell’ Union Chapel di Highbury & Islington, invece nella Royal Albert Hall, il tempio dell’arte londinese ci sarà Zucchero con due date anche loro già tutte prenotate.

Sull’O2 Shepherds Bush Empire dopo i Maneskin si esibirà Gianna Nannini, la rocker darà vita a uno spettacolo spumeggiante, mentre a maggio nello stesso posto sarà la volta di Mahmood, dopo due concerti cancellati per via della pandemia in corso.

A Maggio, sempre presso lo stesso luogo, sarà la volta di Luciano Ligabue che avrà il palco riservato per le sue performance.

Le date dei concerti

Di seguito le date e i luoghi dei concerti degli artisti italiani a Londra: