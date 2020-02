Diodato – Fino a farci scomparire: audio e testo della nuova canzone

Prodotta da Tommaso Colliva, Fino a farci scomparire è la traccia numero due del quarto album in studio del cantautore Diodato, Che vita meravigliosa, fuori ovunque dal 14 febbraio 2020 via Carosello Recorda.

Il testo e l’audio di questo bel brano, una toccante poesia nella quale il cantante racconta e ricorda una significativa relazione affettiva ormai giunta al capolinea.

Diodato – Fino a farci scomparire testo

Download su: Amazon – iTunes

Sembrava evidente che

non c’era più niente da fare

ma tu amavi insistere

col tuo accanimento morale

e perdevamo tutto, anche la dignità

Dio mio, che male che fa

pensare a quel giorno in cui

ci siamo dovuti lasciare

che quando hai pianto mentre te ne andavi via

ti sei portata anche me.

E ora lo vedi, con il tempo tutto sembra avere un senso

anche il nostro ritornare a innamorarsi in questo altrove

fino a farsi scomparire

fino a farci scomparire.





E’ stato il silenzio che

abbiamo sentito arrivare

ad essere complice

di ogni accadimento immorale

ci siamo tolti tutto, anche la nostalgia

Dio mio, che pena che fa

mischiarsi a un estraneo che

vorrebbe sentirsi speciale

ma quando eri in silenzio mentre andavi via

ti sei portata anche me

E ora lo vedi, con il tempo tutto sembra avere un senso

anche il nostro ritornare a innamorarsi in questo altrove

fino a farsi scomparire

fino a farci scomparire

E come vedi il mondo adesso

ti sembra lo stesso

come vedi quei due pazzi che si sono tolti tutto

tutto

tutto

tutto

Ma non lo vedi, con il tempo tutto sembra avere un senso

anche il nostro ritornare a innamorarsi in questo altrove

fino a farsi scomparire

fino a farci scomparire

fino a farci scomparire

fino a farci scomparire





Fino a farci scomparire.





Ascolta su: