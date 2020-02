Elettra Lamborghini – Bombonera: audio e testo della nuova contagiosa canzone

Bombonera, sedicesima ed ultima traccia dell’album Twerking Queen (El Resto Es Nada) è una canzone di Elettra Lamborghini a dir poco contagiosa e coinvolgente, una delle grandi novità racchiuse nella riedizione del disco, uscita il 14 febbraio 2020.

Il testo e l’audio del festoso e ballabile brano, scritto da Paolo Antonacci & Davide Simonetta e prodotto da Andrea Ferrara, in arte SIXPM.

Dopo l’esordio a Sanremo con Musica (e il resto scompare), con il quale ha ottenuto soltanto la 21esima posizione, la cantante ha inciso qualche novità per questa nuova edizione del debut album e questa traccia è veramente notevole e virale e non mi meraviglierei che nelle prossime settimane, magari in primavera o soprattutto in Estate, possa divenire il nuovo singolo dell’artista bolognese.

Elettra Lamborghini – Bombonera testo

Elettra

Elettra Lamborghini

Ogni notte un Safari

le tue braccia con i teschi messicani

non lasciare andare le mie mani

in che lingua mi avrai detto “come cavolo ti chiami?”

nessuno che mi dice non si fa

ballo come fossi nata qua (qua)

e mi baci la bocca con la maglia del Boca

Io chiudo gli occhi non piango più lino

e tu con le frasi macchiate di vino

senti che brucia qualcosa stasera

che sale, che sale, che sale

nella bombonera

lo senti, lo senti, lo senti che fanno la ola

che sale, che sale, che sale nella bombonera

ma che bello venire con te nella bombonera

bombonera





Ogni notte un Safari

al domani ci si penserà domani (domani)

puoi chiamarmi mami

questa volta io non vedo proprio che faremo i bravi

tu che stasera vuoi fare il cattivo

io che ci rido e ti prendo un po’ in giro

dale a tu cuerpo alegria Macarena

che sale, che sale, che sale

nella bombonera

lo senti, lo senti, lo senti che fanno la ola

che sale, che sale, che sale nella bombonera

ma che bello venire con te nella bombonera

bombonera

La bombonera (bombonera)

Io che mi piace restarti vicino

tu che mi chiedi di fare casino

senti che nasce qualcosa stasera

nella bombonera (bombonera)





La bombonera

lo senti, lo senti, lo senti che fanno la ola

che sale, che sale, che sale nella bombonera

ma che bello venire con te nella bombonera

bombonera

[x3]

(bombonera)





