Diodato – Quello che mi manca di te: audio e testo della struggente canzone dedicata a Levante

Quello che mi manca di te, undicesima e ultima traccia inserita nell’album Che vita meravigliosa, è una struggente canzone che il cantautore Diodato dedica all’ex fidanzata Levante.

Il testo e l’audio di questo “meraviglioso” brano prodotto da Tommaso Colliva e ricco di parole veramente belle e toccanti, che farebbero breccia nel cuore di chiunque, Claudia Lagona, aka Levante, inclusa.

Quando si è esibito sul palco del Teatro Ariston sulle note di Fai Rumore, trionfando al Festival, non erano pochi a pensare che quella canzone fosse dedicata all’ex fiamma. In realtà il fortunato brano non era stato scritto per la cantante di Caltagirone, ma questo si e fa veramente venire le lacrime agli occhi. Ascoltare per credere.

Diodato – Quello che mi manca di te testo

Download su: Amazon – iTunes





Quello che mi manca di te

È quella voce che fai

Quando giochi a fare la bambina

Quando la mattina tiri su le gambe…

Bellissime che hai

E te ne vai…

In giro per casa

A fare qualcosa

Che è sempre pochissimo

Il tempo che hai

Per viverti noi

Le cose che hai accumulato negli anni

Tra i tuoi mille impegni

Le lunghe rincorse

I salti nel vuoto

I tuoi viaggi stellari

Coi tuoi vecchi amori

Gli eterni dolori

A cui tu resti sempre

Forse giustamente…

Riconoscente

Quello che mi manca di te

È tutto quello che fai

Quando non sai… che ti guardo

Ed io ti guardo più che posso

Oppure quando vuoi vedere un bel film

Ma è soltanto una scusa

Per dormirmi addosso

E quello che sento adesso

E’ così forte che non riesco

A tenerlo chiuso qui dentro

Vorrei urlarlo più forte che posso

Più forte che posso, anche se





Quello che…

Manca davvero di te

Non te lo so spiegare

Ma spero sia la stessa cosa che

Manca anche a te di me





