El Sendero, Caparezza | testo e audio del singolo

Di seguito il testo e l’audio del brano El Sendero di Caparezza.

Caparezza all’interno del suo disco Exuvia ha inserito il brano El sendero, in featuring con Mishel Domenssain dal testo in italiano con alcune parole in spagnolo.

Il significato del singolo di Caparezza

Il testo può essere percepito come un cammino di vita fatto di presente, passato e futuro che ripercorre le tappe dell’artista che preparano il terreno ad una reincarnazione in cui il cantante si trasforma in una specie totalmente diversa a tutte le altre che lo hanno preceduto ritornando così allo stato di natura in piena regola.

Il testo e l’audio del brano

Di seguito il testo e l’audio della canzone El Sendero:

Camina, guerrero, camina

Por el sendero del dolor

Y la alegría

Camina, guerrero, camina

Por el sendero del dolor

Y la alegría

Camina (camina)

Faccio un passo nella selva

Senza briglie e senza sella

Vado incontro alla mia libertà

Già da come marcio sembra Selma

Alle spalle la mia guerra

Io la stella della Senna

Tu che invidi la mia vita

Io che penso, “Sa di un cazzo, sembra seitan”

Sì, suono

Non ho mai scalato una montagna a mani nude, free solo

Non ho mai nuotato tra i piranha lungo il fiume, mi muovo

Non ho mai viaggiato sull’Apollo 13

Sento dire solo, “Pollo, credici”

Non ho fremiti

Non ho mai lasciato la Nigeria

Con i miei risparmi chiusi dentro il palmo

Non ho mai sfidato la miseria

Nei deserti caldi chiuso dentro un camion

Vivo le mie storie, magari

Chiuso in casa come Salgari

Chino sui libri e sui manuali

Michi, sei Lazzaro, dai, alzati e

Camina, guerrero, camina

Por el sendero del dolor

Y la alegría (y la alegría)

Camina, guerrero, camina

Por el sendero del dolor

Y la alegria

Camina

Cammina mio nonno nel fango a vent’anni col mitra vicino

Cammina costretto a schivare il nemico, sì, mica il vicino

Arriva in Australia e lavora per una fondina di cibo

Qua l’unica strada che insegna qualcosa è la figlia di Gino

Cammina mio padre, che ha perso suo padre

E vaga da solo, ed è solo un ragazzo

Che impara a indossare

Le scarpe da uomo

E cammina lungo un sentiero di sogni infranti

Guarda dritto, tira avanti

Chi ha paura perde tempo

Guarda, cito Indira Gandhi

Arte mi devi guidare, fa’ uno sforzo

Di’ alla natura di vegliare il mio percorso

Dalla borsa tiro fuori un grande corno

Per soffiare via il mio panico dal corpo

Col coraggio in tasca la mia vita passa

Camminando e basta, lascio la mia traccia

Capirà soltanto chi vedrà dall’alto

Tipo ragno a Nazca

Camina, guerrero, camina

Por el sendero del dolor

Y la alegría

Camina, guerrero, camina

Por el sendero del dolor

Y la alegría (y la alegría)

Camina

Faccio un passo nella selva

Senza briglie e senza sella

Vado incontro alla mia libertà

Por el sendero del dolor

Y la alegría (y la alegría)

Michi, sei Lazzaro, dai, alzati e (camina)

Faccio un passo nella selva

Senza briglie e senza sella

Vado incontro alla mia libertà

Por el sendero del dolor

Y la alegría (y la alegría)

Michi, sei Lazzaro, dai, alzati e (camina)

Camina, guerrero, camina

Por el sendero del dolor

Y la alegría