Einar – Parole Nuove: info e tracklist dell’album d’esordio + testo della title track

Parole Nuove è il titolo del nuovo album del giovane cantante italo-cubano Einar Ortiz, in uscita il 15 febbraio 2019 per Sony Music nel formato CD, in download e streaming nelle principali piattaforme.

Anticipato dalla traccia d’apertura “Centomila Volte” e dalla title track, con la quale il cantante classe 1993 ha fatto il suo esordio a Sanremo, il disco è composto da ulteriori nove tracce tutte da scoprire.

Nel progetto, che segue l’EP “Einar” rilasciato nel 2018, l’ex allievo della scuola di Amici propone anche un duetto con il rapper romano classe 1998, Simone Baldasseroni, in arte Biondo, un altro ex di Amici di Maria De Filippi. I due collaborano nella traccia di chiusura L’amore con parole nuove.

Le prime date dell’instore tour:

15/02 Roma, DISCOTECA LAZIALE ore 16.30.

17/02 Padova, Piove Di Sacco, CC PIAZZA GRANDE ore 17.00

18/02 Varese, VARESE DISCHI ore 15.00

18/02 Milano, MONDADORI MEGASTORE ore 17.30

22/02 Brescia, Roncadelle – ELNÒS SHOPPING CENTER ore 18.00

Einar – Parole Nuove tracklist

Centomila volte [Video] Bene Parole nuove [Testo – Audio – Video] La poesia di un imprevisto Ma tu rimani Un’altra volta te Ancora un po’ Il momento perfetto I’m Sorry Lo stesso di sempre L’amore con parole nuove (feat. Biondo)

Parole Nuove Testo – Einar





Autori: Antonio Maiello, Enrico Palmosi e Nicola Marotta

Parlo poco lo sai, soprattutto di te

Scrivo solo canzoni cosa vuoi sentirti dire

Che sono stanco di tutto e forse anche di me

Mi devi ancora un ritorno molto più di mille parole

Io che cerco una risposta anche quando non c’è

La superficialità dei tuoi sguardi mi uccide

E tu non lo sai, no tu non lo vedi

Quanto amore lasci mentre ti allontani

E giuro che se te ne vai non ti verrò a cercare

Camminerò lontano dal tuo cuore

Io giuro che se te ne vai cancellerò il tuo nome

Riscriverò l’amore con parole nuove

Riscriverò l’amore con parole nuove

Riscriverò l’amore con parole nuove

C’è chi dice che il tempo anestetizzi un ricordo

Ma qui c’è ancora il tuo odore che ricorda ogni notte il tuo corpo

E cerco ancora una risposta anche quando non c’è

La superficialità dei tuoi sguardi mi uccide

E tu non lo sai, no tu non lo vedi

Quanto amore lasci mentre ti allontani

E giuro che se te ne vai non ti verrò a cercare

Camminerò lontano dal tuo cuore

Io giuro che se te ne vai cancellerò il tuo nome

Riscriverò l’amore con parole nuove

Riscriverò l’amore con parole nuove

Riscriverò l’amore con parole nuove

Camminerò lontano dal tuo cuore

Senza far rumore, senza far rumore

Camminerò lontano dal tuo cuore

E scriverò l’amore con parole nuove

E giuro che se te ne vai non ti verrò a cercare

Camminerò lontano dal tuo cuore

E giuro che se te ne vai cancellerò il tuo nome

Scriverò l’amore con parole nuove