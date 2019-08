MV Killa feat. CoCo – I Love You: video ufficiale e testo

I Love You è un singolo del rapper napoletano Marcello Valerio, in arte MV Killa, con la collaborazione del collega partenopeo Corrado Migliaro, meglio conosciuto come CoCo, estratto dal primo album in carriera battezzato Giovane Killer, rilasciato il 25 giugno 2019. Leggi il testo e ascolta e guarda il filmato che accompagna questo pezzo.

La canzone, ottava traccia del disco, è stata scritta dagli interpreti e prodotta dal napoletano Dat Boi Dee, al secolo Davide Totaro, mentre il video ufficiale, disponibile dall’8 agosto, è stato diretto da Vima Film.

[CoCo]

Ti penso di nuovo

Ti cerco e ti trovo

Ma non posso stare con te

Lo stesso ci provo

[CoCo]

Vieni da me, lo sai che parlo poco

Sai bene che non sono come loro

Non fare finta che non sai chi sono

Domani poi mi scriverai di nuovo

“I love you, i love you”

“I love you, i love you”

“I love you, i love you”

“I love you, i love you”

[MV Killa]

Vien addo me, tu ‘o sai che parlo poc

Si stong che cumpagn nun me mov

Chest me ball ‘nguoll ten ‘o fuoc

S’aggir e po me guard n’ata vot

Te trov e te perd ancor

Te vec e te vogl ancor

Sto for, me guard e storie

È megl che nun m’annamor

Mojito, bonita, fiesta, muí bien

Pe comm se mov “ua, nun se manten”

Vieni da me, tu lo sai che parlo poco

Se sto con gli amici non mi muovo

Questa mi balla addosso, ha il fuoco

Si gira è poi mi guarda un’altra volta

Ti trovo e ti perdo ancora

Ti vedo e ti voglio ancora

Sto fuori, mi guardo le storie

È meglio che non mi innamoro

Mojito, bellissima, festa, alla grande

Per come si muove “Wow, non si mantiene”





[CoCo]

Ti penso di nuovo

Ti cerco e ti trovo

Ma non posso stare con te

Lo stesso ci provo

[CoCo]

Vieni da me, lo sai che parlo poco

Sai bene che non sono come loro

Non fare finta che non sai chi sono

Domani poi mi scriverai di nuovo

“I love you, i love you”

“I love you, i love you”

“I love you, i love you”

“I love you, i love you”

[MV Killa]

Me sent buon si stong cu te

Me chied ancor se si fatt pe me

E ‘o sai ca ancor te penz pecche

Sto jenn for ma nun ‘o facc verè

A vec che s’avvicina

Stasera nun m’arritir

Te port a te fa nu gir

Vulann rint ‘o smartin

Mi sento bene se sto con te

Mi chiedo ancora se sei fatta per me

E lo sai che ti penso ancora perché

Sto uscendo fuori di testa ma non lo faccio vedere

La vedo avvicinarsi

Stasera non mi tiro indietro

Ti porto a fare un giro

Volando nella Smart





[CoCo]

Ti penso di nuovo

Ti cerco e ti trovo

Ma non posso stare con te

Lo stesso ci provo

[CoCo]

Vieni da me, lo sai che parlo poco

Sai bene che non sono come loro

Non fare finta che non sai chi sono

Domani poi mi scriverai di nuovo

“I love you, i love you”

“I love you, i love you”

“I love you, i love you”

“I love you, i love you”





