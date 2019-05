Duncan Laurence – Arcade: video, testo e traduzione della canzone vincitrice all’Eurovision Song Contest 2019

E’ stata l’Olanda a trionfare all’Eurovision Song Contest 2019, un’edizione ricca di belle canzoni e naturalmente lo è anche Arcade di Duncan Laurence (al secolo Duncan de Moor), cantautore classe ’94 che si è posizionato primo davanti al nostro Mahmood e la sua Soldi ed a “Scream” di Sergey Lazarev, altro bellissimo pezzo. Leggi il testo (scritto da Wouter Hardy, Joel Sjöö e lo stesso Laurence) e la traduzione in italiano e ascolta il brano prodotto da Oscar Holleman & Hardy.

Duncan è stato selezionato internamente lo scorso 21 gennaio dall’emittente televisiva olandese AVROTROS per rappresentare i Paesi Bassi e la canzone è stata pubblicata il 7 marzo 2019. Il brano ha vinto il contest totalizzando 492 punti (261 dal televoto e 231 dalle giurie). L’Eurovision Song Contest 2020, avrà quindi luogo in Olanda.

Dal punto di vista lirico, qui Duncan parla di un amore finito e la conseguente sofferenza e la fine di questa love story viene metaforicamente paragona ad una partita persa.

Arcade testo Duncan Laurence

Download su: Amazon – Versione Karaoke – iTunes – Versione Karaoke

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

A broken heart is all that’s left

I’m still fixing all the cracks

Lost a couple of pieces when

I carried it, carried it, carried it home

I’m afraid of all I am

My mind feels like a foreign land

Silence ringing inside my head

Please, carry me, carry me, carry me home

I’ve spent all of the love I saved

We were always a losing game

Small-town boy in a big arcade

I got addicted to a losing game

Ooh, ooh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

How many pennies in the slot?

Giving us up didn’t take a lot

I saw the end ‘fore it begun

Still I carried, I carried, I carry on

Ooh, ooh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

Ooh, ooh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

I don’t need your games, game over

Get me off this rollercoaster





Ooh, ooh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

Ooh, ooh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh





Duncan Laurence Arcade traduzione

Un cuore rotto è tutto ciò che resta

Sto ancora sistemando tutte le fratture

Ho perso un paio di pezzi quando

L’ho portato, portato, portato a casa

Ho paura di tutto ciò che sono

La mia mente sembra un paese straniero

Il silenzio suona nella mia testa

Per favore, portami, portami, portami a casa

Ho speso tutto l’amore che ho conservato

Siamo sempre stati una partita persa

Un ragazzo di paese in un grande videogioco

Sono diventato dipendente da una partita persa





Ooh ooh

Tutto ciò che so, tutto quel che so è che

Amarti è una partita persa

Quante monetine nella slot machine?

Per noi mollare non ha richiesto molto tempo

Ho visto la fine prima che iniziasse

Ho continuato, continuato ad andare avanti

Ooh ooh

Tutto ciò che so, tutto quel che so è che

Amarti è una partita persa

Ooh ooh

Tutto ciò che so, tutto quel che so è che

Amarti è una partita persa

Non ho bisogno dei tuoi giochetti, partita terminata

Fammi scendere da queste montagne russe

Ooh ooh

Tutto ciò che so, tutto quel che so è che

Amarti è una partita persa

Ooh ooh

Tutto ciò che so, tutto quel che so è che

Amarti è una partita persa

Ascolta su: