Lana Del Rey – Doin’ Time: audio, testo e traduzione della cover dei Sublime

Nel 2019 uscirà il documentario (dal titolo omonimo) sui Sublime, gruppo ska punk californiano nato nel 1986 e scioltosi dieci anni più tardi. Per la colonna sonora del documentario, la cantautrice statunitense Lana Del Rey ha inciso la cover del brano omonimo della band tratto dal terzo e ultimo album in studio “Sublime”, rilasciato il 30 luglio 1986. La sua versione di Doin’ Time, diciassettesima ed ultima traccia della versione standard del citato disco, è disponibile ovunque dal 17 maggio 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta l’audio.

Come detto, questa canzone è una cover del brano omonimo del gruppo, ma non avevo specificato che a sua volta è stata la cover di Summertime, un’aria composta da George Gershwin per l’opera Porgy and Bess del 1935.

Dal punto di vista del significato, il protagonista sembra parlare del tossico rapporto che ha con la fidanzata, che a quanto sembra lo tradisce e lo tratta pure male. Secondo alcuni, questa ragazza sarebbe l’Eroina (la droga).

Doin’ Time testo – Lana Del Rey

Download su: Amazon – iTunes

Summertime, and the livin’s easy

Bradley’s on the microphone with Ras MG

All the people in the dance will agree

That we’re well-qualified to represent the L.B.C

Me, me and Louie, we gonna run to the party

And dance to the rhythm, it gets harder

Me and my girl, we got this relationship

I love her so bad, but she treats me like shit

On lockdown, like a penitentiary

She spreads her lovin’ all over

And when she gets home, there’s none left for me

Summertime, and the livin’s easy

Bradley’s on the microphone with Ras MG

All the people in the dance will agree

That we’re well-qualified to represent the L.B.C

Me, me and Louie, we gonna run to the party

And dance to the rhythm, it gets harder

(Harder, yeah, harder, yeah)

Oh, take this veil from off my eyes

My burning sun will, some day, rise

So, what am I gonna be doin’ for a while?

Said, I’m gonna play with myself

Show them, now, we’ve come off the shelf

Summertime, and the livin’s easy

Bradley’s on the microphone with Ras MG

All the people in the dance will agree

That we’re well-qualified to represent the L.B.C

Me, me and Louie, we gonna run to the party

And dance to the rhythm, it gets harder

(Harder, yeah, harder, yeah)





Evil, I’ve come to tell you that she’s evil, most definitely

Evil, ornery, scandalous and evil, most definitely

The tension, it’s getting hotter

I’d like to hold her head underwater

(Summertime)

(Ah, ah, ah)

Summertime, and the livin’s easy

Bradley’s on the microphone with Ras MG

All the people in the dance will agree

That we’re well-qualified to represent the L.B.C

Me, me and Louie, we gonna run to the party

And dance to the rhythm, it gets harder





Doin’ Time Lana Del Rey traduzione

Estate, e la vita è facile

Bradley è al microfono con Ras MG (nota: Ras MG è Marshall Goodman, ex batterista dei Sublime)

Tutti i partecipanti al ballo saranno d’accordo

Che siamo qualificati per rappresentare il L.B.C (nota: acronimo di Long Beach, in California)

Io, io e Louie (nota: il dalmata di Brad, Lou), correremo alla festa

E ballare a ritmo, diventerà sempre più difficile

Io e la mia ragazza, abbiamo questa relazione

La amo da morire, ma lei mi tratta malissimo

In isolamento, come un carcere

Diffonde il suo amore ovunque

E quando torna a casa, per me non ne resta neanche un po’

Estate, e la vita è facile

Bradley è al microfono con Ras MG

Tutti i partecipanti al ballo saranno d’accordo

Che siamo qualificati per rappresentare il L.B.C

Io, io e Louie, correremo alla festa

E ballare a ritmo, diventerà sempre più difficile

(Più difficile, sì, più difficile, sì)





Oh, toglimi questo velo dagli occhi

Il mio sole cocente un giorno sorgerà

Quindi, cosa farò in questo lasso di tempo?

Dissi, giocherò da solo

Dimostrali, ora, siamo venuti dallo scaffale

Estate, e la vita è facile

Bradley è al microfono con Ras MG

Tutti i partecipanti al ballo saranno d’accordo

Che siamo qualificati per rappresentare il L.B.C

Io, io e Louie, correremo alla festa

E ballare a ritmo, diventerà sempre più difficile

(Più difficile, sì, più difficile, sì)

Malvagia, sono venuto a dirti che è malvagia, decisamente

Malvagia, scontrosa, scandalosa e malvagia, sicuramente

La tensione, sta diventando più forte

Vorrei tenerle la testa sott’acqua

(Estate)

(Ah ah ah)

Estate, e la vita è facile

Bradley è al microfono con Ras MG

Tutti i partecipanti al ballo saranno d’accordo

Che siamo qualificati per rappresentare il L.B.C

Io, io e Louie, correremo alla festa

E ballare a ritmo, diventerà sempre più difficile

