La bellissima cantante d’origine kosovara ha rilasciato alcune rivelazioni circa il suo fidanzato. Dua Lipa ha lasciato tutti i fan senza parole.

Bella, brava ma…fidanzata. Dua Lipa sembra molto innamorata della sua dolce metà. La 25enne ha in comune con molte donne un odio profondo verso le foto in cui si vede molto brutta. In genere quando ci si trova davanti a questo tipo di foto si ha l’incontrollabile voglia di cancellarle prima che qualcuno le veda o possono diventare di dominio pubblico (con i social il rischio è sempre dietro l’angolo). Dua ha una reazione davvero stupefacente.

LEGGI ANCHE –>Dua Lipa senza freni sfoggia curve mozzafiato, la foto

Dua Lipa e la sconcertante rivelazione sull’abitudine del fidanzato

Il giovane che ha rubato il cuore della bella Dua Lipa è il modello Anwar Hadid, 22 anni, fratello di Bella e Gigi. Il ragazzo è solito postare sue foto che a lei non piacciono quasi per niente. In quegli scatti, la cantante si vede bruttina. Eppure, non gli impedisce di pubblicarli..anzi!

La cantante, all’edizione britannica del celebre magazine Vanity Fair, ha confessato che quando gli chiede perché pubblica foto di questo tipo, il suo fidanzato le risponde che in quegli scatti lei è bellissima e le adora, per questo non si arrabbia con lui. Il fatto che lui la trova carina anche in posizioni o espressioni strane la intenerisce.

Ormai i due stanno insieme da più di due anni e come ha confessato lei stessa al magazine, cercano di passare molto tempo insieme: tipo in giardino, oppure a leggere o a rilassarsi e ad ascoltare musica.

LEGGI ANCHE –> Cold Heart Pnau Remix: Dua Lipa e Elton John | Testo, traduzione e video

Un lockdown, tra ricette, giochi e tinture strambe

Nemmeno il lockdown li ha allontanati: l’artista ha confessato che il loro rapporto è cresciuto moltissimo anche in quel periodo buio per il mondo. Hanno trascorso molto tempo a giocare a Xbox e imparato nuove ricette.

Si sono cimentati anche nella preparazione dell’agnello maeloubah, un piatto palestinese. E’ stato il papà di Anwar a spiegare loro tutti i passaggi. Un altro passatempo che li ha divertiti molto è stato quello colorarsi periodicamente i capelli di colori diversi.