Dorian Gabe – Chevrolet (feat. Marta Daddato): audio e testo del singolo d’esordio

Chevrolet è il singolo d’esordio del rapper romano Gabriele Parisella, in arte Dorian Gabe, con la collaborazione della tik toker e ormai cantante Marta Daddato, disponibile nelle piattaforme digitali da venerdì 1é maggio 2020 per Cantieri Sonori.

Il testo e l’audio di questa tutto sommato gradevole prima canzone di questo rapper classe 1995, che dopo aver iniziato a scrivere le sue prime canzoni quand’era bambino, scopre il rap e inizia a fare freestyle. Nel 2019, Gabriele condivide su YouTube il primo singolo autoprodotto dal titolo “Dorian”, totalizzando oltre 34.000 views. Seguiranno “Bugie” e “Good Vibes”. Nel 2020 firma il primo contratto discografico con la label Cantieri Sonori di Marco Canigiula e pubblica il brano in oggetto prodotto da Skywalker.

A impreziosire questa track, la voce di Marta che, dopo qualche fortunata release ed essersi messa sotto contratto con la medesima etichetta discografica, ha da pochi giorni firmato un contratto con una major: la Universal.

Chevrolet Testo — Dorian Gabe • Marta Daddato

Download su: Amazon – iTunes

In aggiornamento. Eventuali suggerimenti per le modifiche sono ben accetti

[Dorian Gabe (Marta D.)]

E stasera non lo so chi sei te

ricordo i tuoi capelli al vento in una Chevrolet (Chevrolet)

come fossimo in spiaggia, si, a Saint-Tropez (Saint-Tropez)

e trasformare tutto quanto in un’immagine

[Coro (Dorian Gabe)]

E stasera non lo so chi sei te

ricordo i tuoi capelli al vento in una Chevrolet (Chevrolet)

come fossimo in spiaggia, si, a Saint-Tropez (a Saint-Tropez)

e trasformare tutto quanto in un’immagine (in un’immagine)





[Dorian]

Non vantarti di essere il Real Madrid

se stai giocando con il Saint-Étienne

tu non entri e non esci, rimani lì

io scateno una guerra come Paride

voglio la stessa fama dei Queen, scriverò “sempre vivo” sulla lapide

adesso che mi senti se mi chiedi il fisso, giacché invidiarmi ti rende fragile

mamma, dimmi quando torna, papà, quand’è pronto a tavola

chiama, vivo in una favola, ya-ya, mh-mh, ya-ya

è che quando mi senti dici ? di Cristo

siamo ? la Dea Calipso

che dei sparita, chiamo Chi l’ha Visto

no tenente, non c’è, lo giuro, non l’ho visto

che dovrei cambiare, si, ma non mi va

e la mia vita è un casino a Maradam

fumo push e non vivo ad Amsterdam

ti giuro che mi butterei dalla cattedrale di Notre-Dame

ma mi ritrovo in un bar a bere del whisky

e una tipa che balla e canta

[Marta (Dorian)]

Lo so

chi sei te

ricordo i miei capelli in una Chevrolet (Chevrolet)

come fossimo in spiaggia, si, a Saint-Tropez (Saint-Tropez)

e trasformare tutto quanto in un’immagine

E stasera non lo so chi sei te

ricordo i tuoi capelli al vento in una Chevrolet (Chevrolet)

come fossimo in spiaggia, si, a Saint-Tropez (a Saint-Tropez)

e trasformare tutto quanto in un’immagine (in un’immagine)

[Dorian]

Non mi filo ste stupide, cerco Sai Jupiter

batto sull’incudine ma è inutile

faccio pregare, si, sta puxxana la mangio

Sammontana a casa, porti un etto ma ti fanno ?

sei poco intelligente, mi dicono

non servi a niente, ridicolo

ti fanno la cerchia nel vicolo

faccia d’angelo, si lo so, ma chiamami lucifero

? dai

se dici così sicuro il padre viene

fallo venire che qui c’ho tutto il blocco e sicuro non gli conviene

noi ci divertiamo così, noi siamo fatti così

noi siamo fatti così, dal lunedì al lunedì

noi siamo la verità, non siamo la crideltà

non siamo quello che non va, non quello che non si fa

ora chiama la tua ma’, chiama il tuo papà

chiama il ?, chiama la ?

sappi che per oggi, abi e oggi non va

[Marta]

E potrei scrivermi ancora

aspettare sotto casa mia ancora un’ora (un’ora)

Ma stasera sto coi miei (coi miei)

e tu non sei dei miei

non parlare dei miei, no no

[Marta (Dorian)]

Lo so

chi sei te

ricordo i miei capelli in una Chevrolet (Chevrolet)

come fossimo in spiaggia, si, a Saint-Tropez (Saint-Tropez)

e trasformare tutto quanto in un’immagine

[insieme (Dorian)]

E stasera non lo so chi sei te

ricordo i tuoi capelli al vento in una Chevrolet (Chevrolet)

come fossimo in spiaggia, si, a Saint-Tropez (a Saint-Tropez)

e trasformare tutto quanto in un’immagine (in un’immagine)





Ascolta su: