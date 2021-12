Domai (ft. Ketama126) Gue Pequeno | testo e audio ufficiale

Ecco di seguito il testo e l’audio di Domai, canzone di Guè in featuring con Ketama126.

Dopo tanti anni sulla scena musicale, il rapper ha deciso di cambiare il suo nome d’arte in Guè, levando l’appellativo Pequeno, su suggerimento suo amico e produttore Jacopo Pesce.

Guè: il featuring con Ketama 126

Il nuovo nome d’arte, è stato dato annunciato insieme al rilascio del suo nuovo album, intitolato Gvesvs, dove sulla copertina il cantante è ritratto con una corona di spina che rimanda alla mente Gesù Cristo.

Questo perché Guè è nato il 25 dicembre del 1980.

All’interno del nuovo album, sono presenti molto featuring tra cui uno con Ketama126 nel brano Domai.

Audio e testo di Domai

Ecco di seguito l’audio e il testo del brano:

Mondo amaro, con Alvaro, rolling su una Subaru

Porta du’ pac’, Amaru Shakur

E sicuro, se ci fermano, è una sciagura

Tengo così al mio zzoca che me lo assicuro

La mia bocca è senza sicura

Nuovi gangsta, cacciano il like mentre caccio la fresca

Per voi non ho più time, con il nogra ho una tresca

Numero sei e croce, risolvi il rebus

Sei morto quando passo sul G-Brabus

Su di te faccio “brah brah”

Collane come P.E. Baracus

MI di milionario, salto verso il grano come Super Mario

Tu hai solo fatto un sogno come Martin

Invece la mia tasca è sempre grassa come il mardi

Mani bucate, Cristo a Bucarest

Bugia, you lie, sei un epic fail, sei in training day

Un bimbo al primo giorno, ancora ti devi ambientare

Non hai voce, sei un castrato incastrato da un ambientale

In sala c’ho un ghepardo, uno shooter Gherardo

Di barre ne ho un miliardo, più palle che un biliardo

Non ho mai basato, ma mi sono basato su cose accadute

Resto l’imbattuto, the undisputed

Se mi dai i soldi veri, a me tu mi rivedi domai

Hai detto che mi spari, sì mi spari domai

Quando mi vedi sulla Urus Lambo, bianca come il marmo

Mi sa, fra’, che mi prendi domai

Alzo i bicchieri ai veri, con te brindo domai

E dici che fai il grano, sì, fai il grano domai

Baby ti vedo in foto a Dubai, il tipo che non c’è mai

Penso che ti richiamo domai

Sto sfrecciando su una Lambo

E sto pensando che prima era una Panda, ah

Sopra un jumbo già con Sandro

Era guerra, mi sta dicendo Araya

Morte violenta nella giungla di cemento

Dove non si arriva mai al terzo avvertimento

Dove non esiste il paradiso

Ma te ne puoi andare all’inferno

C’è il coprifuoco ma non è per il virus

È perché non vuoi morire per omicidio

Dico all’agente che sono pulito

Ma non rimarrò per sempre impunito

Su una Lambo o su una Panda

Come mi vedono non cambia

Il rispetto è guadagnato

La patente l’ho comprata

Se mi dai i soldi veri, a me tu mi rivedi domai

Hai detto che mi spari, sì, mi spari domai

Quando mi vedi sulla Urus Lambo, bianca come il marmo

Mi sa, fra’, che mi prendi domai

Alzo i bicchieri ai veri, con te brindo domai

E dici che fai il grano, sì, fai il grano domai

Baby ti vedo in foto a Dubai, il tipo che non c’è mai

Penso che ti richiamo domai

Se mi dai i soldi veri, a me tu mi rivedi domai

Hai detto che mi spari, sì, mi spari domai

Ora mi vedi sopra quel palco, ma vengo dal fango

E sai che non ci tornerò mai

Alzo bicchieri veri, con te brindo domai

Dici che fai il grano, sì, fai il grano domai

Quando mi vedi in foto alle Hawaii, in Kenya senza Wi-Fi

Baby, sai che ritorno domai