Briga – Baby feat. Jas & Jay: audio e testo del nuovo singolo

Baby è il nuovo singolo di Briga con la collaborazione delle Jas & Jay, disponibile ovunque dal 5 luglio 2019 via Honiro. Leggi il testo e ascolta la nuova canzone scritta dal rapper e composta da Giuseppe Taccini.

Mattia Bellegrandi, in arte Briga, è tornato con questa piacevole canzone prodotta da James Da Cruz, nella quale ha dato ampio spazio alle figlie del cantautore Carlo Gigli, vale a dire Jasmine e Jai Carol Gigli, in arte Jas & Jay.

Anche il rapper ha provato a mettere su il suo personalissimo tormentone dell’estate e devo ammettere che questo pezzo, potrebbe far togliere non poche soddisfazioni all’artista romano classe 1989.

Briga Baby Testo

Download su: Amazon – iTunes

Jas & Jay

Tu mi dici non parlare col boccone in bocca

sarà colpa del caviale passami la vodka

non fai altro che guardarmi, qui non si tocca

ti assicuro i miei capelli sanno di albicocca

ho già voglia di ballare ma da una poltrona

una donna come me lo sai che te le suona

scendi con il diavolo e lui ti perdona

puoi dire che sono brava non che sono buona.

[Insieme]

Chiamami baby

guarda dove metti i piedi

scivola da occhi indiscreti

quelli come te mi stressano (mi stressano)

puoi chiamarmi baby

dirmi tutti i tuoi segreti

fare come gli altri scemi

sono anni che mi aspettano.

(Briga al mic!)

[Briga]

Ho voglia di metterti all’angolo, fare uscire uno scandalo

e se ti piace, baby, io voglio che mi chiami vandalo

facciamo la doccia insieme con il bagnoschiuma al sandalo

andare su quell’isola e comprarci un bungalow

tra mille salici che piangono io ci rido

ti costruisco un’altalena e ci facciamo un nido

prendi il mio cuore così ruvido e sdraiati subito

stanotte fai la brava e dammi un soprannome stupido





[Jas & Jay]

Chiamami baby

guarda dove metti i piedi

scivola da occhi indiscreti

quelli come te mi stressano (mi stressano)

puoi chiamarmi baby

dirmi tutti i tuoi segreti

fare come gli altri scemi

sono anni che mi aspettano.

(Briga al mic!)

(Come on baby! Baby!)

[Jas & Jay]

Non mi chiedere di non star bene

va bene, va bene

non si possono domare insieme due iene, due iene

[Insieme]

non mi chiedere di non star bene

va bene, va bene

non si possono domare insieme due iene, due iene

(Jas & Jay)





[Insieme]

Chiamami baby

guarda dove metti i piedi

scivola da occhi indiscreti

quelli come te mi stressano (mi stressano)

puoi chiamarmi baby

dirmi tutti i tuoi segreti

fare come gli altri scemi

sono anni che mi aspettano.

Chiamami baby

guarda dove metti i piedi

scivola da occhi indiscreti

quelli come te mi stressano (mi stressano)

puoi chiamarmi baby

dirmi tutti i tuoi segreti

fare come gli altri scemi

sono anni che mi aspettano.





Ascolta su: