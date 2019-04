Diodato torna con Il Commerciante: audio e testo del brano

Rilasciato il 16 aprile 2019 per Carosello Records, Il Commerciante è un singolo del cantautore Antonio Diodato, che anticipa il rilascio di un nuovo progetto discografico, successore di Cosa siamo diventati (2017).

Sarà pubblicato entro la fine dell’anno il nuovo nonché album del cantante aostano classe 1981 ed a promuoverlo ci penserà questo primo interessante assaggio prodotto da Tommaso Colliva e arrangiato da Diodato, Domenico Mamone e lo stesso Tommaso Colliva.

Nella nuova e bella canzone, l’artista canta che in quest’epoca fatta di centri commerciali ed e-commerce, come recita il ritornello, “è diventato sempre difficile trovare persone competenti innamorate di un lavoro normale“.

Messaggio chiarissimo quello di Antonio, che ci invita a ricominciare a frequentare i posti che un tempo erano i centri nevralgici della società, come i mercati e le botteghe artigianali: la conoscenza di una sarta che ha cucito con le proprie mani gli abiti che vende, la cura con la quale un fruttivendolo sceglie i prodotti da acquistare e rivendere ed i consigli che un sapiente meccanico, dà a Diodato nella canzone, per non farsi fregare.

Il Commerciante Testo – Diodato

Ho incontrato un commerciante vecchio stile

e ora gli scrivo una canzone

perché mi ha fatto stare bene parlare d’olio del motore

con un intenditore

ho ascoltato i suoi consigli

ho imparato il codice da ricordare

per non farmi più fregare ogniqualvolta dovrò comprare

un litro d’olio per il mio motore.





E poi ho pensato che

è diventato difficile trovare

persone competenti

innamorate di un lavoro normale

ho pensato che

è tutto un grande centro commerciale

con le passioni in saldi

per te in offerta speciale.

E mi ha spiegato che quell’olio che cercavo

lui ce l’aveva in due diverse confezioni

la prima cara perché quello che compravo

era anche il nome noto dei suoi produttori

e la seconda che costava molto meno

mi garantiva le stesse prestazioni

e sorridendomi da dietro quegli occhiali

mi ha detto “scegli tu che per me sono uguali”.

Ed io ho pensato che

è diventato difficile trovare

persone competenti

innamorate di un lavoro normale

ho pensato che

è tutto un grande centro commerciale

con le passioni in saldi

per te in offerta speciale.





[Break strumentale]

Ed io ho pensato che

è diventato difficile trovare

persone competenti

innamorate di un lavoro normale

ho pensato che

è tutto un grande centro commerciale

con le passioni in saldi

per te in offerta.





