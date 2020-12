Legno – Delia è il nuovo bel singolo (testo)

Delia è un singolo dei Legno estratto da Un altro album, secondo disco del duo, due ragazzi toscani la cui identità è sconosciuta. Il brano è stato inserito come sesta traccia del secondo progetto discografico, uscito il 27 novembre 2020 su Matilde Dischi, a 20 mesi di distanza dal disco d’esordio Titolo Album. Il testo della canzone.

I due “supereroi” sono tornati con questo interessante lavoro composto da 13 inediti, tra i quali Affogare, In (Gin) Di Vita, Casa De Papel, Instagrammare (feat. rovere) e Hollywood, che ne hanno anticipato la release.

A supporto dell’uscita del progetto discografico, fuori insieme a un fumetto creato insieme al disegnatore Niccolò Storai e Francesca Del Sala, al fine di dare un valore aggiunto alla versione fisica del disco, dal 27 novembre è in radio questo nuovo gradevole singolo, scritto dal duo e prodotto con la collaborazione di Davide Maggioni e Davide Gobello.

Delia incarna quell’amore che è il filo conduttore che unisce un po’ tutte le canzoni dell’album, l’amore nelle sue varie sfaccettature, nella vita di tutti i giorni e di tutte le persone.

Delia, Legno – Testo

[1a Strofa]

Baby, abbassa l’accendino

Lo so, avevo smesso di fumare

Non sono bravo a farmi bene, a farmi bene

So farmi male

E dovrei fare le scale per dimagrire

Ma prendo l’ascensore

Non sono bravo a farmi bene, a farmi bene

So farmi male

[Pre-Ritornello 1]

Da quando sei partita

Non trovo più l’uscita

Non guardo nemmeno più

La De Filippi in TV

[Ritornello]

E fuori piove, c**o, ma dimentico l’ombrello

Appuntamento dal dentista e scordo pure quello

E non ho dato da mangiare nemmeno al cane

Chissà che fame, chissà che famе!

Fuori è freddo, ca**o, ma dimentico la felpa

La pasta sopra il fuoco е scordo pure quella

Faccio lo slalom tra le mutande, il gatto e il cane

Voglio star male, dimenticare

[2a Strofa]

Ed io cerco di studiare

Lo sai, mi devo laureare, darmi da fare

Ma esco e annego nelle strade, ti vengo a cercare

Ma sei sparita





[Pre-Ritornello 2]

Da quando sei partita

Non trovo più l’uscita

Non guardo nemmeno più

Barbara D’Urso in TV

[Ritornello]

E fuori piove, c**o, ma dimentico l’ombrello

Appuntamento dal dentista e scordo pure quello

E non ho dato da mangiare nemmeno al cane

Chissà che fame, chissà che famе!

Fuori è freddo, ca**o, ma dimentico la felpa

La pasta sopra il fuoco е scordo pure quella

Faccio lo slalom tra le mutande, il gatto e il cane

Voglio star male, dimenticare

[Conclusione]

I tuoi occhi, l’estate, arrossati dal sale

I tuoi capelli bagnati sotto a un temporale

I tuoi jeans slacciati nella Panda dei miei

I tuoi occhi azzurri

I miei guai