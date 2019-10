Legno – Affogare: audio e testo della canzone

Rilasciato il 27 settembre 2019 via Matilde Dischi, Affogare è un singolo dei Legno, duo indie/pop toscano senza volto, che dopo essersi fatto notare su Spotify, ha rilasciato lo scorso marzo il disco d’esordio dal bizzarro nome “Titolo Album”. Il testo e l’audio.

La coppia fiorentina, che nasconde il viso con due scatole, ha reso disponibile questo contagioso pezzo, lasciando chiaramente intendere di aver chiuso la prima era discografica, visto che la track in oggetto, nella quale si racconta la fine di una storia d’amore, non ne faceva parte.

Legno – Affogare testo

E ti guardo andare via

Sai, la tua schiena non è niente male

La preferivo su di me, eh

Un Corona dove affogare tutte le tue pare, tutte le tue storie [Nota: “pare” è una forma contratta di “paranoie”.]

Continui a bere acqua minerale

Tu non vuoi capire, non mi vuoi ascoltare

E mandi tutto a pu**ane.

Sapessi andarci io

Per dimenticarti, per dimenticare quei tuoi occhi che ora, Dio

Fanno così male, ca**o, così male

Ma non riesco, e poi esco

E ti incontro per strada con uno stron*o che non sono io

Ca**o, che non sono io-oh.





Ora ordino una Schweppes

Devo digerire tutte le parole che non son riuscito a di-re

Ma forse è tardi, me ne andrò a dormire

Ma io non so finire, tu non sai ascoltare

Continui a bere acqua minerale

Io non so capire, non mi so spiegare

Mandiamo tutto a pu**ane.

Sapessi andarci io

Per dimenticarti, per dimenticare la tua bocca che ora, Dio

Non mi fa respirare, ca**o, respirare

Ma non riesco, e poi esco

E ti incontro per strada con uno stron*o che non sono io

Ca**o, che non sono io-oh.

Acqua minerale, acqua minerale

Bevi acqua minerale, acqua minerale

Acqua minerale, acqua minerale

Bevi acqua minerale, attenta ad affogare.

Ma non riesco, e poi esco

E ti incontro per strada con uno stron*o che non sono io

Ca**o, che non sono io-oh.





Acqua minerale, acqua minerale

Bevi acqua minerale, acqua minerale

Acqua minerale, acqua minerale

Bevi acqua minerale, attenta ad affogare.





