Deborah Iurato – Stammi Bene (on My Mind) feat. Soul System è il nuovo singolo: audio e testo

Il testo e la traduzione di Stammi Bene (on My Mind), singolo che segna il ritorno di Deborah Iurato, inciso con la collaborazione dei Soul System, disponibile ovunque dal 7 giugno 2019. Ascolta il brano.

Il brano anticipa il terzo album in studio della cantante ragusana vincitrice della tredicesima edizione del talent show Amici , che vedrà la luce il prossimo autunno, a oltre tre anni e mezzo da Sono ancora io.

La Iurato ha per l’occasione unito le forze con la band soul/funk/r’n’b (vincitrice della decima edizione di X-Factor) nata nel 2015 e composta da Leslie NKum Sackey (voce melodica), Samuel Nyame Bismarck Jr, in arte “Don Jiggy” (rapper e songwriter), David Anokye Yeboah (basso), Ainoo Joel (tastiere) e Alberto Patuzzo (batteria).

Prodotta da Placido Salamone, è a parer mio molto interessante e bella la nuova canzone, frutto di un duetto che indubbiamente piacerà non poco ai fan del gruppo e della cantante.

Deborah Iurato Stammi Bene testo e traduzione

[Deborah]

E tu su che frequenza sei?

Siamo solo miserabili

Anche oggi è meglio Yesterday

Siamo musica leggera

Qualcuno ascolterà

Ahah

[Deborah]

E tu da quale parte vai?

Siamo solo due proiettili

siamo solo in due, proteggimi

[Insieme]

Siamo facce da galera

[Deborah]

Qualcuno se ne andrà

[Insieme]

Ahah

[Insieme]

Però fai presto

Che poi passa il tempo

E ci danno del lei

E sui capelli se non tira vento

Ci soffierei.

[Deborah]

Mi troverai dove ci siamo persi

[Insieme]

persi

persi

[Deborah]

Mi troverai dove ci siamo persi

[Insieme]

persi

persi

[Soul System]

Long time no see

I’m telling my story

I’m feeling so lonely

I want you to hold me tight, tight, slowly

Caressing da body

Remember the time we spent

So tell me what’s going on

With the lady been all the glory gone

Being crazy, living without your love

My baby, you were number one

Now you’re having against me

Girl, remember that days, sin city we so low

With the little bit we were made for love

You’ve been crazy, leaving the one you love

Persi persi persi, yeah yeah yeah

Non ci vediamo da tempo

Sto raccontando la mia storia

Mi sento così solo

Voglio che tu mi stringi forte, forte, lentamente

Accarezzando il corpo

Ricorda il tempo che abbiamo passato insieme

Allora dimmi cosa sta succedendo

Con la signora è andata via tutta la gloria

Essere pazzi, vivere senza il tuo amore

Tesoro mio, tu eri la numero uno

Ora ti stai mettendo contro di me

Ragazza, ricorda quei giorni, città del peccato, siamo così in basso

Con quel poco eravamo fatti per amore

Sei stata una pazza, lasciando la persona che ami

Persi persi persi, si si si





[Insieme]

Persi

persi

persi

[Deborah]

Mi troverai dove ci siamo persi

[Insieme]

persi

persi

[Insieme]

Stammi bene (yeah)

stammi bene (tu)

stammi bene

[Soul System]

Girl you’re always there on my mind

Ragazza sei sempre lì nella mia mente

[Deborah – (Soul System)]

Stammi bene, (on my mind)

stammi bene (?)

stammi bene

[Soul System]

It’s been crazy, living without your love

[Deborah]

Mi troverai dove ci siamo persi

[Insieme]

persi

persi

[Soul System]

Girl you’re always there on my mind





[Deborah – (Soul System)]

Stammi Bene (on my mind)

stammi bene [tu]

stammi bene

[Soul System]

Girl you’re always there on my mind

[Deborah – (Soul System)]

Stammi Bene (on my mind)

[Deborah]

stammi bene (tu)

stammi bene.

[Soul System]

Love nice, stay tight, think twice, original

Amore bello, restami vicino, pensaci due volte, originale.





