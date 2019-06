Lo Stato Sociale – DJ di m**** (feat Arisa, & M¥SS KETA) è il nuovo singolo: audio e testo

Rilasciato il 7 giugno 2019 via Garrincha Dischi/Universal Music Italia, DJ di m**** è il nuovo singolo de Lo Stato Sociale con la collaborazione della cantautrice genovese Arisa e M¥SS KETA. Ascolta e leggi il testo della nuova canzone, i cui autori sono Alberto Cazzola, Alberto Guidetti, Lodo Guenzi, Enrico Roberto, Francesco Draicchio & Matteo Costa Romagnoli.

I simpaticoni de Lo Stato sociale sono tornati con uno spensierato singolo estivo prodotto da Fabio Gargiulo & Congorock, al secolo Rocco Rampino, che racconta un incontro galante fra due persone avvenuto in occasione di una festa in spiaggia, che durerà finché il DJ non rovinerà tutto con le sue canzoni o finché l’alba non metterà fine al party.

[M¥SS KETA]

Lo Stato Sociale

Arisa

M¥ss Keta

Ma in quanti siamo raga?

Io mi sa che vado, vah.

[Lo Stato Sociale]

Quando ti rivestirai

Sarà una crisi mondiale o un lutto nazionale

Lo sciopero dei tabaccai

E scusami se esagero

(ahah ahah)

Quando ti rivestirai

Sarà una guerra stellare o una tempesta solare

La sveglia il lunedì alle 6

E scusami se esagero

(ahah ahah)

Il mondo è un porta chiavi

Che si gira da distesi

Qualcuno ci ha rapiti

Di noi restano solo i vestiti (ahahahah).

[Arisa]

La nostra vita in due

È un party in spiaggia

Rovinato dall’alba

La canzone perfetta ma nessuno sa come si balla

È la storia infinita

Scritta sulla sabbia

La canzone perfetta interrotta da un DJ di mer*a

[Stato Sociale]

Di merda.





[Lo Stato Sociale]

Aspetta non andare via

Potremo fare un bambino

L’amore in giardino

Tiriamo in mezzo la polizia

E scusami se esagero

(ahah ahah)

Quando ti rivestirai

Allerta caldo globale

Un’altra era glaciale

Una catastrofe in diretta RAI

E scusami se esagero

(ahah ahah)

Il mondo è un portachiavi

Che si compra dai cinesi

Il futuro ci ha traditi

Non ci restano nemmeno i vestiti (ahahahah).

[Arisa]

La nostra vita in due

È un party in spiaggia

Rovinato dall’alba

La canzone perfetta ma nessuno sa come si balla

È la storia infinita

Scritta sulla sabbia

La canzone perfetta interrotta da un DJ di mer*a.

[M¥SS KETA]

Prederesti una vodka

Al Carrefour qui sotto

Ho la tonica in frigo

Murata di ghiaccio

Sto provando a distrarmi

Non ci sto pensando

Ma che problema ha lo zio che sta mixando?

Ehi tesoro, guarda che la festa non è finita

Schiaccia play, DJ di mer*a.

[Arisa]

La nostra vita in due

È un party in spiaggia

Rovinato dall’alba

La canzone perfetta ma nessuno sa come si balla (e dai)

È la storia infinita (sì)

Scritta sulla sabbia

La canzone perfetta interrotta da un DJ di mer*a.





[Stato Sociale]

Di mer*a.

[M¥SS KETA]

DJ di merda

Kiss.





