Danti – Troppo commerciale: audio e testo del nuovo singolo

Danti, la metà dei Two Fingerz, il 13 luglio 2018 ha rilasciato il nuovo singolo Troppo Commerciale, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Realizzata con la produzione di Michele Iorfida Canova, la nuova canzone apre una nuova fase artistica per il 37enne Daniele Lazzarin, in arte Danti (co-autore di hit per Rovazzi, Annalisa, Fedez e J-AX e Gabry Ponte), che in questo singolo rivela il suo lato più intimo e graffiante.

Per ascoltare il brano su Youtube cliccate sulla copertina in basso, mentre a seguire potete leggere le parole che lo compongono.

Testo Troppo commerciale – Danti (Download)





Ho un lavoro part-time

compro tutto online

e in casa non ci sono mai

avere una famiglia e fare B&B

mi dispiace sono troppo indie

gioco ancora alla Play faccio ancora le 6

scrocco cene dai miei

e non penso di voler cambiare

perchè l’amore

è troppo commerciale

come le canzoni d’estate

che parlano di mare

è troppo commerciale

sto a casa di sabato sera

perchè uscire a ballare

è troppo commerciale

commenta tu, la tv, la moda di fare view

è troppo commerciale

come sta canzone che non mi piace già più perchè

è troppo commerciale.

Colazione con un Oki

sogni ormai ne faccio pochi, pochi

vedi luci nei miei occhi, occhi

in testa ho una sala giochi

settimana della moda

la gente che si gasa (per me)

è un valido motivo

per rimanere a casa

la felicità dicono di fa con i soldi

più ne faccio meno ne ho, non tornano i conti

quello che semini alla fine poi raccogli

gli altri son pieni di figli, io pieno di fogli

ho un lavoro part-time

compro tutto online

e in casa non ci sono mai

e non penso di voler cambiare

perchè l’amore

è troppo commerciale

come le canzoni d’estate

che parlano di mare

è troppo commerciale

sto a casa di sabato sera

perchè uscire a ballare

è troppo commerciale

commenta tu, la tv, la moda di fare view

è troppo commerciale

come sta canzone che non mi piace già più perchè

è troppo commerciale.

E mi tuffo nei ricordi

dentro ad un bicchiere

la mia vita è in un film

che danno alla tele

quale felpa di Moschino guardo noi da ragazzini con la felpa in motorino tutta piena di moschini

netflix e divano e mando tutto il mondo in ferie

metto il cartello sulla porta “chiuso per serie”

ho un lavoro full-time

mi diverto part-time

e di sera no, non esco mai

e vedo i miei amici con i figli

che si ascoltano la trap e l’indie

gioco poco con la play

di anni ormai ne ho 36

quanto sono vecchi i miei

e cerco cose nuove da cantare

perché l’amore

è troppo commerciale

come le canzoni d’estate

che parlano di mare

è troppo commerciale

sto a casa di sabato sera

perchè uscire a ballare

è troppo commerciale

commenta tu, la tv, la moda di fare view

è troppo commerciale

come sta canzone che non mi piace già più perchè

è troppo commerciale

è troppo commerciale

è troppo commerciale