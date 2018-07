Galantis – Mama Look At Me Now: audio, testo e traduzione del nuovo brano

I Galantis, duo svedese di dj e producer composto da Christian Karlsson e Linus Eklöw, in data 13 luglio 2018 hanno rilasciato il doppio nuovo singolo Satisfied ft. MAX e il brano in oggetto Mama Look At Me Now. Ascoltateli su Spotify.

Nel bel pezzo in oggetto, il cantante rispolvera il passato tornando a quand’era giovane, a quando gli insegnanti dicevano a sua madre che aveva grossi problemi e che era un buono a nulla e invece… ecco cos’è diventato.

E’ questo il concept della canzone in pieno stile Galantis, che è possibile ascoltare anche su Youtube cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete ai testi.

Mama Look At Me Now testo e traduzione – Galantis (Download)

[Verse 1]

When I was younger no one ever could tell me how to live

My life

I started troubled, what young kids do

Yea I was young alright

My teacher said I’d be a failure

They call my mama just to tell her

Oh!

“Your son is troubled, there’s no doubt he’s never gonna leave this town”





[Strofa 1]

Quando ero più giovane, nessuno poteva dirmi come vivere

La mia vita

Ho iniziato a preoccuparmi, quello che i ragazzini fanno

Sì, ero giovane, ok

La mia insegnante diceva che sarei stato un fallimento

Chiamarono mia madre solo per dirle

Oh!

“Tuo figlio è turbato, non c’è dubbio che non lascerà mai questa città”

[Chorus]

Well, mama look at me now

Catch me wavin’ from the sky in a brand new G-5

Mama look at me now

They said that kid was on slide, but he’s doing alright

Mama look at me now (Hey!)

Mama look at me now (Hey!)

Mama look at me now (Hey!)

Mama look at me now (Hey!)

Mama look at me now



[Ritornello]

Bene, mamma guardami adesso

Prendimi salutando (o “ondeggiando”) dal cielo in un nuovo G-5

Mamma guardami adesso

Hanno detto che quel bambino sarebbe stato un fallimento e invece se la cava bene

Mamma guardami adesso (Hey!)

Mamma guardami adesso (Hey!)

Mamma guardami adesso (Hey!)

Mamma guardami adesso (Hey!)

Mamma guardami adesso





[Verse 2]

When I was younger no one ever could tell me how to live

My life

I told my mama not to worry cuz she worry ‘bout my world outside

They gave me pills to make me better

They call my mama just to tell her

“Oh! Your son is trouble, good for nothing, he ain’t ever gonna leave this town”

[Strofa 2]

Quando ero più giovane, nessuno poteva dirmi come vivere

La mia vita

Ho detto a mia madre di non preoccuparsi perché si preoccupava del mio mondo

Mi hanno dato delle pillole per farmi stare meglio

Chiamano mia madre solo per dirle

“Oh, tuo figlio è un problema, buono a nulla, non lascerà mai questa città”

[Chorus]

Well, mama look at me now

Catch me wavin’ from the sky in a brand new G-5

Mama look at me now

They said that kid was on slide, but he’s doing alright

Mama look at me now (Hey!)

Mama look at me now (Hey!)

Mama look at me now (Hey!)

Mama look at me now (Hey!)

Mama look at me now

Mama look at me now

Mama look at me now

[Ritornello]

Bene, mamma guardami adesso

Prendimi salutando (o “ondeggiando”) dal cielo in un nuovo G-5

Mamma guardami adesso

Hanno detto che quel bambino sarebbe stato un fallimento e invece se la cava bene

Mamma guardami adesso (Hey!)

Mamma guardami adesso (Hey!)

Mamma guardami adesso (Hey!)

Mamma guardami adesso (Hey!)

Mamma guardami adesso

Mamma guardami adesso

Mamma guardami adesso