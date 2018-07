MØ – Sun In Our Eyes: video, testo e traduzione del nuovo singolo prodotto da Diplo

In data odierna la cantautrice svedese MØ ha rilasciato il nuovo singolo Sun In Our Eyes, un bel pezzo elettronico prodotto dall’amico e frequente collaboratore Diplo, già al lavoro quest’anno con la cantante sulle note di Stay Open, uscito un paio di mesi fa.

Scritta dai due artisti con la collaborazione di King Henry, John Hill & Ilsey Juber, sembra che la nuova canzone sarà la traccia d’apertura del futuro secondo album in studio “Forever Neverland”, che dovrebbe essere pubblicato quest’anno, ad oltre 4 anni dal disco d’esordio “No Mythologies to Follow” (marzo 2014).

Anche se non siamo davanti a nulla di eclatante, questo pezzo è a parer mio niente male, ma giudicate voi ascoltandolo tramite il lyric video, a cui accedete cliccando sull’immagine, mentre a seguire potete leggere i testi.

MØ – Sun In Our Eyes testo e traduzione (Download)

[Verse 1]

I feel the sunlight on my head

The scent of summer in my bed

When we were footprints in the sand

Stealing liquor, making plans

[Strofa 1]

Sento la luce del sole sulla testa

Il profumo dell’estate nel mio letto

Quando eravamo impronte nella sabbia

Rubare liquore, fare progetti

[Pre-Chorus 1]

I can see your face from miles and miles away

But heaven knows it’s gonna fade, heaven knows it’s gonna fade

I’m a dog searching for reasons and a way

Back to your hands you make me tremble, make me crash

Forget my name

[Pre-Ritornello 1]

Posso vedere la tua faccia a chilometri di distanza

Ma Dio solo sa che sta per svanire, Dio solo sa che svanirà

Sono un cane in cerca di ragioni e un modo

Per tornare nelle tue mani, mi fai tremare, mi fai schiantare

Dimenticare il mio nome

[Chorus]

And just ride that wave until we’re higher than life

With the sun in our eyes

Yeah just ride on that cloud until we fall from the sky

No tears for the night, for the ni-i-i-i-i-ight

For the ni-i-i-i-i-ight

Yeah, just ride that wave until we’re higher than life

With the sun in our eyes

[Ritornello]

E cavalchiamo l’onda finché non saremo al di sopra della vita

Con il sole negli occhi

Si cavalchiamo quella nuvola finché non cadremo dal cielo

Niente lacrime per stanotte, per stanotte

Per stanotte

Sì, cavalchiamo l’onda finché non saremo al di sopra della vita

Con il sole negli occhi

[Verse 2]

They said to watch out for your kind

I watched out and it blew my mind, yeah

They say that romance makes you blind

Well, I’ll be blinded for a life time





[Strofa 2]

Hanno detto di fare attenzione alla tua specie

Ho guardato e ho aperto gli occhi, si

Dicono che le storie d’amore rendono ciechi

Beh, sarò cieca per tutta la vita

[Pre-Chorus 2]

But I can see your face from miles and miles away

And I remember every kiss

And all the games you had me play

I’m a dog searching for answers and a way

Back to your hands you make me tremble, make me crash

Forget my name

[Pre-Ritornello 2]

Ma posso vedere la tua faccia a chilometri di distanza

E ricordo ogni bacio

e tutti i giochi a cui mi hai fatto giocare

Sono un cane in cerca di risposte e un modo

Per tornare nelle tue mani, mi fai tremare, mi fai schiantare

Dimenticare il mio nome

[Chorus]

And just ride that wave until we’re higher than life

With the sun in our eyes

And just ride on that cloud until we fall from the sky

No tears for the night, for the ni-i-i-i-i-ight

For the ni-i-i-i-i-ight

Yeah, just ride that wave until we’re higher than life

With the sun in our eyes





[Ritornello]

E cavalchiamo l’onda finché non saremo al di sopra della vita

Con il sole negli occhi

E cavalchiamo quella nuvola finché non cadremo dal cielo

Niente lacrime per stanotte, per stanotte

Per stanotte

Sì, cavalchiamo l’onda finché non saremo al di sopra della vita

Con il sole negli occhi

[Bridge]

La la la la la la la la la

La la la la la la la la la

With the sun in your eyes (la la la la la la la la la)

La la la la la la la la la

Ey

[Ponte]

La la la la la la la la la

La la la la la la la la la

Con il sole negli occhi (la la la la la la la)

La la la la la la la la la

Ey

[Pre-Chorus 3]

I can see your face from miles and miles away

But heaven knows it’s gonna fade, heaven knows it’s gonna fade

I’m a dog searching for answers and a way

Back to your hands you make me tremble, make me crash

Forget my name

[Pre-Ritornello 3]

Posso vedere la tua faccia a chilometri di distanza

Ma Dio solo sa che sta per svanire, Dio solo sa che svanirà

Sono un cane in cerca di risposte e un modo

Per tornare nelle tue mani, mi fai tremare, mi fai schiantare

Dimenticare il mio nome

[Chorus]

And just ride that wave until we’re higher than life

With the sun in our eyes

Yeah just ride on that cloud until we fall from the sky

No tears for the night, for the ni-i-i-i-i-ight

For the ni-i-i-i-i-ight

Yeah, just ride that wave until we’re higher than life

With the sun in our eyes

[Ritornello]

E cavalchiamo l’onda finché non saremo al di sopra della vita

Con il sole negli occhi

Si cavalchiamo quella nuvola finché non cadremo dal cielo

Niente lacrime per stanotte, per stanotte

Per stanotte

Sì, cavalchiamo l’onda finché non saremo al di sopra della vita

Con il sole negli occhi