Daniele Silvestri: audio e testo del nuovo singolo Prima Che

Rilasciato il 12 aprile 2019, Prima Che è il nuovo singolo di Daniele Silvestri, dal successivo 10 maggio disponibile in vinile, nel cui lato b includerà “L’Ultimo Desiderio“, altro brano disponibile in digitale dallo stesso giorno.

Qui il cantautore romano propone questa bella e romantica canzone, che anticipa l’uscita del nono album in studio “La Terra Sotto I Piedi”, che vedrà la luce il 3 maggio, mentre per il vinile bisognerà attendere al successivo 17 maggio.

“Possiamo parlare di tutto, dei massimi sistemi, dei temi scomodi, delle derive politiche, culturali, sociali…ma alla fine – come diceva qualcuno – è sempre l’amore il motore di tutto. Perciò beccatevi il Love Pack in tutta la sua prevedibile e complessa…semplicità.” ha scritto sui social network Silvestri, che in autunno tornerà ad effettuare una serie di concerti. Date e biglietti su TicketOne.

La copertina del brano è opera di Paolo De Francesco.

Daniele Silvestri – Prima Che testo

Download su: Amazon – Vinile (dal 10 maggio) – iTunes

Il CD e il Vinile dell’album La Terra Sotto I Piedi.





Ma se potessimo tornare

al ricordo che hai di me

alle cose come sono

o come erano prima di distruggerle

prima che…

Ma se potessimo scappare

dall’idea che avrò di te

e riprenderci le mani

con la voglia di tenerle il più possibile

se riuscissimo a trovare ancora quell’ingenuità

ti fa sentire a casa anche non avendola

e senza sforzo fingere di non sapere già

com’è che è andata.

Se sapessimo guardarci con un po’ di gelosia

quella sana, quella semplice

la paura che si possa facilmente andare via

e cercare di stupirsi e poi arrabbiarsi e poi lasciarsi

senza mai riuscirci e farsi dei discorsi giuro assurdi

e poi ritrovarsi stretti che non ti lascerò mai

capisci… mai.





Se anche fossimo sicuri

che la colpa

è stata solo mia

e cambierebbe qualche cosa o basterebbe solo il peso

della tua malinconia

cercheresti ancora

di colorare

o scapperesti via.

Se potessimo tornare

al ricordo che hai di me

alle cose come erano

prima che.





Ascolta su: