Daniele De Martino – Solo se mi guardi: video ufficiale, testo e traduzione

Il 3 luglio è uscito il nuovo brano del cantautore neomelodico palermitano Daniele De Martino che si intitola Solo se mi guardi, un bel pezzo scritto dall’interprete e ancora una volta arrangiato da Piero Sala.

Il video ufficiale è stato diretto da Ferdinando Esposito ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi.

Testo

Ie vogljo a te

tu cerche a me’

chi so crereva

ca succereva

t’era ‘ncuntra’

3 anni fa

accussi chella storia nun nasceva.

Eccoti qui

me faje ‘mpazzi’

solo se mi guardi giuro che mi fai morire.

Me song ‘nnamurate

nun si chella sbagliate

dopo le delusioni

arriva il vero amore

me song ‘nnamurato

e caccio via il passato

stavolta è capitato

nun faccio cchiù peccat’

ti amo amore

lo so già che non mi crederai

ma con te mi sento un altro sai

io con te sono diverso e non sono più lo stesso

ti faccio toccare il cielo e il mare

con te voglio volare

di me ti puoi fidare

e dai amore…

Dimmi chi si

famme capì

ca te ‘rrubbate

suonn’e nuttate

bella accussì

me faje ‘mpazzì

solo se mi guardi giuro che mi fai morire.

Me song ‘nnamurate

nun si chella sbagliate

dopo le delusioni

arriva il vero amore

me song ‘nnamurato

e caccio via il passato

stavolta è capitato

nun faccio cchiù peccat’

ti amo amore

lo so già che non mi crederai

ma con te mi sento un altro sai

io con te sono diverso e non sono più lo stesso

ti faccio toccare il cielo e il mare

con te voglio volare

di me ti puoi fidare

ma che me’ combinate

sta vita te pigliate

dopo le delusioni

arriva il vero amore

me song ‘nnamurato

e caccio via il passato

stavolta è capitato

nun faccio cchiù peccat’

ti amo amore.

Viene ‘nsieme a me

che vere pure ‘o sole

viene ‘nsieme a me

che tocc cu’ sti mane a luna

e facimm’ ammore.





Me song ‘nnamurate

nun si chella sbagliate

dopo le delusioni

arriva il vero amore

me song ‘nnamurato

e caccio via il passato

stavolta è capitato

nun faccio cchiù peccat’

Me song ‘nnamurate