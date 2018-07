Antony Di Francesco – Occhi Cattivi: video ufficiale e testo

Lo youtuber e cantante Antony Di Francesco vi presenta il nuovo singolo Occhi Cattivi, un pezzo che questa volta lo vede nei panni di rapper.

Disponibile dal 22 giugno 2018 e trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dal successivo 6 luglio, questo pezzo prodotto da Alex Beef, all’anagrafe Alessandro Manzo, descrive l’esperienza del romano nel periodo adolescenziale con la boxe, sport che gli ha insegnato che la determinazione e la forza di volontà premiamo sempre e che il sudore con il sacrificio sono fondamentali per la riuscita di un progetto.

E’ di Mattia Di Tella la regia del video ufficiale che accompagna questa canzone scritta dall’interprete, un filmato interamente girato sul ring.

Per vederlo cliccate sull’immagine, mentre a seguire potete leggere le parole che compongono il brano.

Occhi Cattivi testo (Download)

Le fosse, i guanti

Colpisci, non passi

Non schivi, ma incassi

Di testa, non parti

Le fasce, i guanti

Colpisci, non passi

Non schivi, ma incassi

No etto, no party





Ripenso a quel giorno

Papà che me lo disse

Il sangue era ghiacciato

Speravo mi capisse

Un ambiente nuovo

Tutta gente nuova

Appena sono entrato dentro un colpo di memoria

Rivedo il judo e il basket, quelle partite perse

Giuro il fallimento delle classiche scommesse

Ma cambiò qualcosa, divenne tutto bello

Come se avessi aperto ormai quel ca**o di cancello

Occhi cattivi fuori, dentro disperazione

Paura di me stesso, un’altra delusione

Catapultato qui, in questa dimensione

Abituato ai giochi fatti di immaginazione

Vi racconto questa storia

Vi assicuro non è buona

Tipo vinci al gratta e vinci

Spendi tutto in mezz’ora

Le fosse, i guanti

Colpisci, non passi

Non schivi, ma incassi

Di testa, non parti

Le fasce, i guanti

Colpisci, non passi

Non schivi, ma incassi

No etto, no party

Salgo su quel ring, metto il paradenti

La mia strada è questa, non ho ripensamenti

Pugni in faccia, sul naso, sui denti, sul mento

La rissa qua non c’entra, è un combattimento

Un minuto e mezzo, il tempo della sfida

Mi ripetevo in testa, non è ancora finita

Occhi cattivi fuori, dentro disperazione

Paura di me stesso, un’altra delusione

Catapultato qui, in questa dimensione

Abituato ai giochi fatti di immaginazione

Le fosse, i guanti

Colpisci, non passi

Non schivi, ma incassi

Di testa, non parti

Le fasce, i guanti

Colpisci, non passi

Non schivi, ma incassi

No etto, no party





Con lo sport, in particolare la boxe, è finita male, ma raccontando con la musica questo aneddoto a me molto caro sarà come aver vinto sul ring quella volta. Firmato Antony Di Francesco.