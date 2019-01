Daniele De Martino – Ma caggia’ fa: video e testo

Dal 10 gennaio 2019 è disponibile il video della nuova canzone di Daniele De Martino che si intitola Ma caggia’ fa.

Il cantautore neo-melodico palermitano ha sfornato questo bel pezzo in pieno stile De Martino, che sta ricevendo tantissimi apprezzamenti e divenendo sempre più virale.

Per vedere il filmato cliccate sull’immagine, dopo la quale accedete alle parole che compongono il brano.

Testo

Pronto ci sei amore

dai non riattaccare

solo due minuti

il tempo di spiegarti che

song pazz e te

dammi un’occazione

con te voglio uscire

già sto uscenn pazz

sul cu pensier dai

damm tutt e te.

Non mi arrendo perché tu sei

l’essenziale dei giorni miei.





Ma caggia fa

p te spiegà

cà tu m manc

pe te io sto impazzenn

pe te io sto murenn

re veng r’int e suonn

te pens e chiù nun dorm

pe te tutt m scord

ij facc o verament

te vogl over.

Vogl fà u perdente sul pe nu mument

dimmi cosa stai facendo amore senza me

nisciun aropp e me

addà sta cu tte

pecché sul a me

appartien a me

nun ce po pensà

ca nat ce po stà

ma caggia fa

pe te parlà 5 minut

te sto cercann aiut

perché sei solo tu

quella che amo di più.

Non sono parole

giuro è vero amore

se chiamo il tuo nome

batte forte il cuore

sei… quella che vorrei

non mi arrendo perché tu sei

l’essenziale dei giorni miei.

Ma caggia fa

ma caggia fa

p te spiegà

cà tu m manc

pe te io sto impazzenn

pe te io sto murenn

te veg r’int e suonn

te cerc nott e juorn

pe te tutt m scord

ij facc o verament

te vogl over.

Vogl fà u perdente sul pe nu mument

dimmi cosa stai facendo amore senza me

nisciun aropp e me

addà sta cu tte

pecché sul a me

appartien a me

nun ce po pensà

ca nat ce po stà

ma caggia fa

pe te spiegà 5 minut

te sto cercann aiut

perché sei solo tu

quella che amo di più.

Non mi arrendo perché tu sei

l’essenziale dei giorni miei.

Vogl fà u perdente sul pe nu mument

dimmi cosa stai facendo amore senza me

nisciun aropp e me

addà sta cu tte

pecché sul a me

appartien a me

nun ce po pensà

ca nat ce po stà

ma caggia fa

pe te parlà 5 minut

te sto cercann aiut

perché sei solo tu

quella che amo di più.