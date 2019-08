Daniele De Martino – Ij t’arrubbasse stanotte: video ufficiale e testo del nuovo brano

Dal 5 agosto è disponibile il video che accompagna il nuovo brano di Daniele De Martino battezzato Daniele De Martino Ij t’arrubbasse stanotte.

Leggi il testo della canzone, nella quale il cantante neomelodico siciliano ricorda una ragazza, con la quale ha avuto una relazione speciale ormai finita. Per vedere il filmato cliccate sull’immagine.

Ij t’arrubbasse stanotte testo Daniele De Martino

Bella, mi sembrava il sole

quasi da disegnare chi sà po’ scurdà

quando la stringevo forte

e tra baci e carezze lei tremava già

piccola di statura

quel seno non cresceva e a volte me a losiv

quann e vot sott a cas

ij c facev ammore e a vot cu na scus.

Quel suo viso dolce da bambina non torna mai più

quelle notti insieme non tornano più

quando noi abbracciat, cent stell amm cuntat

oggi vive un altro battito nella tua vita

ma forse una cosa lui non l’ha capita

cà quann tu vas pienz a me.





Ij t’arrubbasse stanotte pe na vot e p semp

na vot sulament t purtass cu’mme

addò nisciun c ver, addò nisciun c crer

cà ancor m vo ben, stamm n’ziem ij e te

facess o gir ru munn a per tutt e muntagn e quand po’ te truvass nient chiù ce fermass

ij vogl stà cu’tte pecché fai part e me

ij nun pozz chiù finger.

Ij t purtass luntan pur a Luvr r’int e man

senza pensà a diman na vita senz’e te

ij te rass tutt cos r’int a mill surris

te purtass int a chies e nu figl cu’mme

turnass arret cu tiemp p nun fa chill sbagl

ca tann fatt mal a te

io tutto questo lo farei senza dirlo mai.

Come in un film io rivedo

la fine di una storia stracciata a metà

sul int e fotografie e cu sta malinconia te tuorn abbraccià

quel sorriso dolce da bambina non torna mai più

quelle notti insieme non tornano più

quando noi abbracciat, cent stell amm cuntat

quelle notti insieme non tornano più

quando noi abbracciat, cent stell amm cuntat

ma forse una cosa lui non ha capito

ca chesta canzone parl e te.





Ij t’arrubbasse stanotte pe na vot e p semp

na vot sulament t purtass cu’mme

addò nisciun c ver, addò nisciun c crer

cà ancor m vo ben, stamm n’ziem ij e te

facess o gir ru munn a per tutt e muntagn e quand po’ te truvass nient chiù ce fermass

ij vogl stà cu’tte pecché fai part e me

ij nun pozz chiù finger.

Ij t purtass luntan pur a Luvr r’int e man

senza pensà a diman na vita senz’e te

ij te rass tutt cos r’int a mill surris

te purtass int a chies e nu figl cu’mme

turnass arret cu tiemp p nun fa chill sbagl

ca tann fatt mal a te

io tutto questo lo farei senza dirlo mai.